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Более 40 котельных подготовили в Химках к отопительному сезону
Более 40 котельных подготовили в Химках к отопительному сезону - РИА Новости, 06.08.2025
Более 40 котельных подготовили в Химках к отопительному сезону
В Химках продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону, комплекс подготовительных мероприятий уже провели в 42 котельных города, на 80 центральных РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:09:00+03:00
2025-08-06T16:09:00+03:00
2025-08-06T16:09:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Химках продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону, комплекс подготовительных мероприятий уже провели в 42 котельных города, на 80 центральных тепловых пунктах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Процесс подготовки котельных включает в себя диагностику, ремонт, чистку, наладку и проверку всех систем и компонентов котельной. Это котлы, теплообменники, трубопроводы, автоматика, газовое оборудование, системы водоподготовки. Такие работы уже проведены в 42 котельных Химок. На 80 центральных тепловых пунктах города проведены гидравлические испытания. Это необходимо для проверки прочности и герметичности оборудования и трубопроводов путем повышения давления воды в системе выше рабочего. Такие испытания стартовали в городе с наступлением тепла. Благодаря этому удалось выявить и устранить скрытые дефекты в трубопроводах, сварных швах, соединениях и оборудовании. Испытания проведены на магистральных тепловых сетях и на разводящих сетях отопления и водоснабжения. Специалистами опрессовано 198 километров магистральных сетей и 55 километров разводящих. В процессе опрессовки выявлены и устранены места протечек и дефекты. Такой вид работ позволяет убедиться, что трубопровод выдерживает заданное давление и сохраняет герметичность. В настоящее время продолжается активная фаза работ, которые ведет "ТСК Мосэнерго" в рамках инвестиционной программы. Специалисты ведут работы по реконструкции тепловых сетей на Юбилейном проспекте, Зеленой улице, Банном переулке. На Юбилейном проспекте выполнена бетонная подготовка под железобетонные каналы и армирование каркасов вблизи дома №10. Сейчас ведутся работы по разработке грунта на вводе в дом №18. Вблизи дома № 49 ведут работы по подготовке к устройству гидроизоляции тепловой камеры. После полного завершения запланированных работ на участках будет проведено благоустройство. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей. Итоги и планы работ профильные службы совместно обсуждают в ходе еженедельных штабов.
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 40 котельных подготовили в Химках к отопительному сезону
В Химках к отопительному сезону готовы 42 котельные
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Химках продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону, комплекс подготовительных мероприятий уже провели в 42 котельных города, на 80 центральных тепловых пунктах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Процесс подготовки котельных включает в себя диагностику, ремонт, чистку, наладку и проверку всех систем и компонентов котельной. Это котлы, теплообменники, трубопроводы, автоматика, газовое оборудование, системы водоподготовки. Такие работы уже проведены в 42 котельных Химок.
На 80 центральных тепловых пунктах города проведены гидравлические испытания. Это необходимо для проверки прочности и герметичности оборудования и трубопроводов путем повышения давления воды в системе выше рабочего. Такие испытания стартовали в городе с наступлением тепла. Благодаря этому удалось выявить и устранить скрытые дефекты в трубопроводах, сварных швах, соединениях и оборудовании.
Испытания проведены на магистральных тепловых сетях и на разводящих сетях отопления и водоснабжения. Специалистами опрессовано 198 километров магистральных сетей и 55 километров разводящих. В процессе опрессовки выявлены и устранены места протечек и дефекты. Такой вид работ позволяет убедиться, что трубопровод выдерживает заданное давление и сохраняет герметичность.
В настоящее время продолжается активная фаза работ, которые ведет "ТСК Мосэнерго" в рамках инвестиционной программы.
Специалисты ведут работы по реконструкции тепловых сетей на Юбилейном проспекте, Зеленой улице, Банном переулке.
На Юбилейном проспекте выполнена бетонная подготовка под железобетонные каналы и армирование каркасов вблизи дома №10. Сейчас ведутся работы по разработке грунта на вводе в дом №18. Вблизи дома № 49 ведут работы по подготовке к устройству гидроизоляции тепловой камеры.
После полного завершения запланированных работ на участках будет проведено благоустройство.
Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.
Итоги и планы работ профильные службы совместно обсуждают в ходе еженедельных штабов.