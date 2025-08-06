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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 06.08.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в среду вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:19:00+03:00

2025-08-06T18:19:00+03:00

2025-08-06T18:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Херсоне", - сообщает издание. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250804/saldo-2033238652.html

херсонская область

россия

херсон

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херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины