https://ria.ru/20250806/kherson-2033787926.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 06.08.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в среду вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:19:00+03:00
2025-08-06T18:19:00+03:00
2025-08-06T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Херсоне", - сообщает издание. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250804/saldo-2033238652.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги