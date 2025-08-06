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"Исчезнет Лондон": спящий пророк сделал новое предсказание

"Исчезнет Лондон": спящий пророк сделал новое предсказание - РИА Новости, 06.08.2025

"Исчезнет Лондон": спящий пророк сделал новое предсказание

Мало кто из предсказателей может похвастаться точностью в датировке глобальных событий. Эдгар Кейси — исключение. Американский ясновидящий назвал годы начала и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:56:00+03:00

2025-08-06T18:56:00+03:00

2025-08-06T18:56:00+03:00

россия

китай

ссср

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мало кто из предсказателей может похвастаться точностью в датировке глобальных событий. Эдгар Кейси — исключение. Американский ясновидящий назвал годы начала и окончания двух мировых войн, предрек приход Гитлера к власти и его падение, а также распад Советского Союза. Теперь исследователи изучают его прогнозы на XXI век. Что ждет Россию, Запад и Китай согласно человеку, который не ошибся в главных поворотах XX столетия? И как его видения будущего кардинально расходятся с современными геополитическими трендами?Спящий пророк с научным подходомЭдгар Кейси получил прозвище "спящий пророк" неслучайно. Свои предсказания он делал в состоянии транса, когда сознание было отключено, а информация шла из подсознательных глубин. При этом Кейси отличался от большинства "предсказателей" систематичностью — за 43 года практики он провел более 14 тысяч сеансов, стенограммы которых сохранились.Точность его прогнозов поражала современников. Кейси предсказал крах фондового рынка 1929 года, указал точные даты мировых войн и даже назвал 1991 год как время исчезновения СССР. В 1944 году, когда Красная армия наступала, а Гитлер казался непобедимым многим американцам, Кейси заявил о скором падении Третьего рейха.Умер предсказатель в январе 1945 года, не дожив до атомной бомбардировки Хиросимы. Но успел оставить детальные прогнозы на XXI век, которые кажутся фантастическими даже сегодня.Закат западной цивилизацииСогласно видениям Кейси, западный мир ждут масштабные природные катаклизмы. Толчком станут события в южной части Тихого океана, которые запустят цепную реакцию по всей планете."Исчезнет Лондон, Париж, Рим, Япония, Нью-Йорк, Калифорния", — записано в стенограммах его сеансов. Катаклизмы приведут к затоплению одних территорий и поднятию морского дна в других местах. На поверхности окажутся земли, миллионы лет находившиеся под водой.Современные толкователи предполагают несколько механизмов такого сценария. Первый — падение крупных астероидов, которое вызовет движение литосферных плит. Второй — использование мощного подводного ядерного оружия. Кейси не мог говорить о ядерных технологиях прямо, поскольку умер до Хиросимы, когда атом был известен лишь узкому кругу физиков.Скептики справедливо указывают, что астрономы не фиксируют приближения опасных небесных тел. Но предсказатель мог иметь в виду и другие катализаторы глобальных изменений, о которых мы пока не подозреваем.Китайское христианствоОдно из самых спорных пророчеств Кейси касается Китая. В эпоху, когда эта страна была слабым и зависимым государством, американский ясновидящий предрек ей духовное возрождение, которое поразит весь мир."Китай станет колыбелью христианства", — утверждал Кейси. Для современного Китая с его специфическим отношением к религии это звучит почти невероятно. Однако предсказатель был убежден, что именно религиозное пробуждение станет катализатором китайского возрождения. Некоторые видят в предсказании метафору духовной трансформации китайского общества.Российское возрождениеВ видениях Кейси Россия занимает особое место. Он точно предсказал конец коммунистической эпохи и распад СССР к концу XX века. Но что ждет страну дальше, оказалось еще интереснее."Спустя некоторое время наступит период, когда Россия станет надеждой для всего человечества", — говорил Кейси. Страна предоставит людям "подлинную свободу, когда каждый будет жить ради своего ближнего". Предсказатель также упоминал религиозное возрождение России и сохранение традиционных ценностей.Любопытно, что природные катаклизмы, по словам Кейси, затронут Россию значительно меньше западных стран. Более того, после стабилизации ситуации Западная Сибирь станет одним из самых привлекательных регионов мира. Именно там, по ощущениям предсказателя, накапливается "чистая энергия".Особое внимание Кейси уделял новому российскому лидеру. Этот человек будет активно использовать технологии, что поможет росту его популярности. Финал звучит почти фантастически: "Впоследствии он же станет Властелином Мира". Получается, что Россия, по мнению американского пророка, возьмет на себя роль глобального лидера.Феномен Эдгара Кейси остается загадкой. Его точные предсказания XX века заставляют серьезно отнестись к прогнозам на XXI столетие. Сбудутся ли они — покажет время. Но уже сейчас видно, как некоторые тенденции, казавшиеся фантастикой в середине прошлого века, начинают воплощаться в реальности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, ссср