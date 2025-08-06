https://ria.ru/20250806/kelli-2033777793.html

Трамп ставит под угрозу достижения космической отрасли США, считает сенатор

Трамп ставит под угрозу достижения космической отрасли США, считает сенатор - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп ставит под угрозу достижения космической отрасли США, считает сенатор

Президент США Дональд Трамп ставит под угрозу многолетний прогресс, достигнутый в американской космической отрасли, из-за чего лидерство в этой сфере может... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:43:00+03:00

2025-08-06T17:43:00+03:00

2025-08-06T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ставит под угрозу многолетний прогресс, достигнутый в американской космической отрасли, из-за чего лидерство в этой сфере может отойти Китаю, считает бывший астронавт и сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли. "Самое безумное во всем этом то, что весь этот прогресс (в космической отрасли - ред.) сейчас под угрозой, в том числе все то, благодаря чему НАСА достигло успеха во время первой администрации Трампа", - пишет Келли в авторской статье для газеты New York Times. По мнению сенатора, НАСА - это источник, "движущая сила" открытий и инноваций для всей страны. "Меня беспокоит, что президент Трамп собирается эту движущую силу замедлить - а вместе с ней десятилетия прогресса Америки", - пишет Келли. Сенатор обращает внимание на то, что во главе космического агентства сейчас стоит Шон Даффи, который одновременно возглавляет министерство транспорта. Келли также указывает на то, что попытки главы Белого дома сократить бюджет и штат сотрудников НАСА сигнализируют о том, что США необязательно занимать лидирующие позиции в космической отрасли. Келли подчеркивает, что это не так, отмечая, что Вашингтон может проиграть в космической гонке Пекину. "Пока США раздумывают над этой миссией (программой возвращения на Луну "Артемида" - ред.) Китай не стоит на месте... Как и в других сферах, если Америка уступит космос Китаю, то Китай станет задавать правила, а другие страны будут заключать партнерства не с нами, а с Китаем", - предупреждает сенатор. В конце июля почти 300 нынешних и бывших сотрудников НАСА выступили с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в рискованных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и подрыве миссий агентства. В начале июля газета Politico сообщила, что более двух тысяч высокопоставленных сотрудников космического агентства США НАСА могут попасть под сокращение из-за курса Белого дома на уменьшение госрасходов.

https://ria.ru/20250805/ssha-2033565025.html

https://ria.ru/20250804/nasa-2033316308.html

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в мире, сша, наса, дональд трамп