СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля
ABC: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля
Офицер полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.
Прокуратура Соединённых Штатов планирует предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении 30-летнего Элиаса Родригеса, подозреваемого в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.
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"Министерство юстиции США намерено выдвинуть обвинения в преступлении на почве ненависти и добиваться смертной казни в отношении предполагаемого стрелка, застрелившего двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия", - сообщает телеканал.
Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказалась молодая пара, нападавший открыл по ним огонь, когда она покидала мероприятие в музее. Предполагаемый стрелок, Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.
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