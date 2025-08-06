https://ria.ru/20250806/kazn-2033589799.html

СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля

СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля - РИА Новости, 06.08.2025

СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля

Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении подозреваемого в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T01:34:00+03:00

2025-08-06T01:34:00+03:00

2025-08-06T01:34:00+03:00

в мире

сша

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биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Прокуратура Соединённых Штатов планирует предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении 30-летнего Элиаса Родригеса, подозреваемого в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. "Министерство юстиции США намерено выдвинуть обвинения в преступлении на почве ненависти и добиваться смертной казни в отношении предполагаемого стрелка, застрелившего двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия", - сообщает телеканал. Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказалась молодая пара, нападавший открыл по ним огонь, когда она покидала мероприятие в музее. Предполагаемый стрелок, Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.

https://ria.ru/20250804/strelba-2033158193.html

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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху