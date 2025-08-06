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СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля - РИА Новости, 06.08.2025
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01:34 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kazn-2033589799.html
СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля
СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля
Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении подозреваемого в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:34:00+03:00
2025-08-06T01:34:00+03:00
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Прокуратура Соединённых Штатов планирует предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении 30-летнего Элиаса Родригеса, подозреваемого в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. "Министерство юстиции США намерено выдвинуть обвинения в преступлении на почве ненависти и добиваться смертной казни в отношении предполагаемого стрелка, застрелившего двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия", - сообщает телеканал. Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказалась молодая пара, нападавший открыл по ним огонь, когда она покидала мероприятие в музее. Предполагаемый стрелок, Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.
https://ria.ru/20250804/strelba-2033158193.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху
СМИ: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля

ABC: в США требуют смертную казнь для возможного убийцы дипломатов Израиля

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.
Прокуратура Соединённых Штатов планирует предъявить обвинения в преступлении на почве ненависти и ходатайствовать о смертной казни в отношении 30-летнего Элиаса Родригеса, подозреваемого в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.
Экстренные службы в американском штате Джорджия - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В результате стрельбы в штате Джорджия погиб подросток
4 августа, 03:58
"Министерство юстиции США намерено выдвинуть обвинения в преступлении на почве ненависти и добиваться смертной казни в отношении предполагаемого стрелка, застрелившего двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия", - сообщает телеканал.
Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказалась молодая пара, нападавший открыл по ним огонь, когда она покидала мероприятие в музее. Предполагаемый стрелок, Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В США назвали вероятного виновника стрельбы в баре Монтаны
2 августа, 09:49
 
В миреСШАИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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