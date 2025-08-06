https://ria.ru/20250806/kazan-2033755057.html

В Казани задержали водителя, сбившего трех подростков

В Казани задержали водителя, сбившего трех подростков - РИА Новости, 06.08.2025

В Казани задержали водителя, сбившего трех подростков

Водитель фургона, который сбил на пешеходном переходе в Казани троих подростков и скрылся, задержан, сообщает МВД Татарстана. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:33:00+03:00

2025-08-06T16:33:00+03:00

2025-08-06T16:33:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Водитель фургона, который сбил на пешеходном переходе в Казани троих подростков и скрылся, задержан, сообщает МВД Татарстана. Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой Ford Transit совершил наезд на двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). "В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был идентифицирован автомобиль нарушителя и установлена его личность. Автомашина Ford Transit была обнаружена на улице Лесозаводская. Позже был задержан подозреваемый. Мужчина признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Для подтверждения этого он направлен на медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении. В отношении злоумышленника составлены административные материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление места ДТП), части 2 статьи 12.37 (отсутствие полиса ОСАГО), части 2 статьи 12.3 (управление ТС без документов) и статье 12.18 (непредоставление преимущества пешеходам). "За оставление места ДТП водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения материала мировым судьей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250805/dtp-2033567961.html

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происшествия, казань, россия