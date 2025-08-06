В Казани задержали водителя, сбившего трех подростков
В Казани задержали водителя, сбившего трех подростков на пешеходном переходе
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Водитель фургона, который сбил на пешеходном переходе в Казани троих подростков и скрылся, задержан, сообщает МВД Татарстана.
Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой Ford Transit совершил наезд на двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
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"В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был идентифицирован автомобиль нарушителя и установлена его личность. Автомашина Ford Transit была обнаружена на улице Лесозаводская. Позже был задержан подозреваемый. Мужчина признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Для подтверждения этого он направлен на медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника составлены административные материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление места ДТП), части 2 статьи 12.37 (отсутствие полиса ОСАГО), части 2 статьи 12.3 (управление ТС без документов) и статье 12.18 (непредоставление преимущества пешеходам).
"За оставление места ДТП водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения материала мировым судьей", - подчеркивается в сообщении.