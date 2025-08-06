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Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера
Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 06.08.2025
Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера
Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два безэкипажных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:34:00+03:00
2025-08-06T12:34:00+03:00
2025-08-06T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два безэкипажных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера
МО: ВС РФ уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря