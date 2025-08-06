https://ria.ru/20250806/katera-2033682542.html

Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера

Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 06.08.2025

Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера

Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два безэкипажных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:34:00+03:00

2025-08-06T12:34:00+03:00

2025-08-06T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два безэкипажных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность