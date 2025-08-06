https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033706999.html

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 - РИА Новости, 06.08.2025

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:53:00+03:00

2025-08-06T13:53:00+03:00

2025-08-06T13:53:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В среду пресс-служба ГУМЧС по краю сообщала, что за последние сутки на Камчатке произошло порядка 50 ощутимых афтершоков. "Расстояние от ПК: 213. Глубина (КМ): 39,3. Магнитуда: 6,4", - говорится в сообщении. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области