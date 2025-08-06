Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kaliningrad-2033811499.html
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов - РИА Новости, 06.08.2025
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов
Незаконные археологические раскопки повредили фундаменты 100-летних домов в поселке Нагорное в Багратионовском районе в Калининградской области, там же во время РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:15:00+03:00
2025-08-06T21:15:00+03:00
происшествия
багратионовский район
россия
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Незаконные археологические раскопки повредили фундаменты 100-летних домов в поселке Нагорное в Багратионовском районе в Калининградской области, там же во время земляных работ повреждены деревья, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Прокуратура Багратионовского района провела проверку по публикациям в СМИ, в которых сообщается о разрушении старых фундаментов домов и вырубке деревьев в Нагорном. "По материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконных археологических поисках и рубке лесных насаждений... По результатам рассмотрения материалов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), пунктов "а", "в" части 3 статьи 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, в ходе проверки установлено, что при производстве земляных работ были повреждены деревья. "Кроме того, в ходе проверки установлено, что раскопки проводись с целью незаконного археологического поиска предметов. В результате таких действий поврежден культурный слой почвы, и разрушены подвальные строения домов 100-летней постройки", - добавило ведомство. Прокуратура отметила, что прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Ход расследования находится на контроле ведомства.
https://ria.ru/20250802/dtp-2032932045.html
https://ria.ru/20250806/sud-2033706207.html
багратионовский район
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, багратионовский район, россия, калининград
Происшествия, Багратионовский район, Россия, Калининград
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов

Во время раскопок под Калининградом повредили фундаменты столетних домов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Незаконные археологические раскопки повредили фундаменты 100-летних домов в поселке Нагорное в Багратионовском районе в Калининградской области, там же во время земляных работ повреждены деревья, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура Багратионовского района провела проверку по публикациям в СМИ, в которых сообщается о разрушении старых фундаментов домов и вырубке деревьев в Нагорном.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов
2 августа, 01:14
"По материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконных археологических поисках и рубке лесных насаждений... По результатам рассмотрения материалов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), пунктов "а", "в" части 3 статьи 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, в ходе проверки установлено, что при производстве земляных работ были повреждены деревья.
"Кроме того, в ходе проверки установлено, что раскопки проводись с целью незаконного археологического поиска предметов. В результате таких действий поврежден культурный слой почвы, и разрушены подвальные строения домов 100-летней постройки", - добавило ведомство.
Прокуратура отметила, что прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Ход расследования находится на контроле ведомства.
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет
Вчера, 13:52
 
ПроисшествияБагратионовский районРоссияКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала