https://ria.ru/20250806/kaliningrad-2033811499.html
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов - РИА Новости, 06.08.2025
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов
Незаконные археологические раскопки повредили фундаменты 100-летних домов в поселке Нагорное в Багратионовском районе в Калининградской области, там же во время РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:15:00+03:00
2025-08-06T21:15:00+03:00
2025-08-06T21:15:00+03:00
происшествия
багратионовский район
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Незаконные археологические раскопки повредили фундаменты 100-летних домов в поселке Нагорное в Багратионовском районе в Калининградской области, там же во время земляных работ повреждены деревья, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Прокуратура Багратионовского района провела проверку по публикациям в СМИ, в которых сообщается о разрушении старых фундаментов домов и вырубке деревьев в Нагорном. "По материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконных археологических поисках и рубке лесных насаждений... По результатам рассмотрения материалов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), пунктов "а", "в" части 3 статьи 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, в ходе проверки установлено, что при производстве земляных работ были повреждены деревья. "Кроме того, в ходе проверки установлено, что раскопки проводись с целью незаконного археологического поиска предметов. В результате таких действий поврежден культурный слой почвы, и разрушены подвальные строения домов 100-летней постройки", - добавило ведомство. Прокуратура отметила, что прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Ход расследования находится на контроле ведомства.
https://ria.ru/20250802/dtp-2032932045.html
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происшествия, багратионовский район, россия, калининград
Происшествия, Багратионовский район, Россия, Калининград
Под Калининградом во время незаконных раскопок повредили фундаменты домов
Во время раскопок под Калининградом повредили фундаменты столетних домов
КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Незаконные археологические раскопки повредили фундаменты 100-летних домов в поселке Нагорное в Багратионовском районе в Калининградской области, там же во время земляных работ повреждены деревья, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура Багратионовского района
провела проверку по публикациям в СМИ, в которых сообщается о разрушении старых фундаментов домов и вырубке деревьев в Нагорном.
"По материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконных археологических поисках и рубке лесных насаждений... По результатам рассмотрения материалов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений), пунктов "а", "в" части 3 статьи 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания)", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
По данным прокуратуры, в ходе проверки установлено, что при производстве земляных работ были повреждены деревья.
"Кроме того, в ходе проверки установлено, что раскопки проводись с целью незаконного археологического поиска предметов. В результате таких действий поврежден культурный слой почвы, и разрушены подвальные строения домов 100-летней постройки", - добавило ведомство.
Прокуратура отметила, что прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Ход расследования находится на контроле ведомства.