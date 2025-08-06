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Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина - РИА Новости, 06.08.2025
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15:32 06.08.2025 (обновлено: 15:39 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kachestva-2033732739.html
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина
Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T15:39:00+03:00
малайзия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента."Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033729806.html
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малайзия, в мире, владимир путин
Малайзия, В мире, Владимир Путин
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина

Король Малайзии Ибрагим восхитился лидерскими качествами Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКороль Малайзии Султан Ибрагим
Король Малайзии Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Король Малайзии Султан Ибрагим. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента.
"Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России
Вчера, 15:24
 
МалайзияВ миреВладимир Путин
 
 
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