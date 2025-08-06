https://ria.ru/20250806/kachestva-2033732739.html
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина
Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T15:39:00+03:00
малайзия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента."Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033729806.html
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малайзия, в мире, владимир путин
Малайзия, В мире, Владимир Путин
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина
Король Малайзии Ибрагим восхитился лидерскими качествами Путина