https://ria.ru/20250806/kachestva-2033732739.html

Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина

Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина - РИА Новости, 06.08.2025

Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина

Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:32:00+03:00

2025-08-06T15:32:00+03:00

2025-08-06T15:39:00+03:00

малайзия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с Владимиром Путиным выразил восхищение лидерскими качествами российского президента."Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.

https://ria.ru/20250806/malayziya-2033729806.html

малайзия

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2025

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малайзия, в мире, владимир путин