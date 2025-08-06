https://ria.ru/20250806/japonija-2033628401.html

Переживший Хиросиму рассказал о работе Японии по созданию атомного оружия

Переживший Хиросиму рассказал о работе Японии по созданию атомного оружия - РИА Новости, 06.08.2025

Переживший Хиросиму рассказал о работе Японии по созданию атомного оружия

Япония сама вела работы по созданию атомной бомбы, таким мнением с РИА Новости в канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы поделился переживший трагедию в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:14:00+03:00

2025-08-06T10:14:00+03:00

2025-08-06T10:44:00+03:00

в мире

нагасаки (город)

япония

вторая мировая война (1939-1945)

хиросима (город)

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ТОКИО/ХИРОСИМА (Япония), 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Япония сама вела работы по созданию атомной бомбы, таким мнением с РИА Новости в канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы поделился переживший трагедию в 6-летнем возрасте Фумиаки Кадзия. "Япония тоже пыталась создать атомную бомбу. Господин Хидэки Юкава из Университета Киото, получивший Нобелевскую премию. Он же тоже принимал участие в создании атомной бомбы. И в институте физико-химических исследований (RIKEN) Япония тоже пыталась ее создать. То есть с точки зрении теории Япония Америке не уступала. У Японии были теоретические разработки. И Япония ее не создала только потому, что у нее не было урана. Пытались завести из Германии на подводной лодке, но по дороге она была уничтожена. Но даже если б и создала атомную бомбу, сбросить ее на Америку было бы очень сложно... Я встречался с американскими военными. Мы говорили о том, чтобы будущее мира было мирным. А спорить о прошлом – получится только ссора", - сказал Фумиаки Кадзия РИА Новости. Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033501756.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033602345.html

нагасаки (город)

япония

хиросима (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нагасаки (город), япония, вторая мировая война (1939-1945), хиросима (город)