https://ria.ru/20250806/japonija-2033624573.html

Впервые в истории 80 лет назад на Хиросиму сбросили атомную бомбу

Впервые в истории 80 лет назад на Хиросиму сбросили атомную бомбу - РИА Новости, 06.08.2025

Впервые в истории 80 лет назад на Хиросиму сбросили атомную бомбу

Япония скорбит о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы в 80-ю годовщину со дня трагедии, когда впервые в истории человечества была сброшена атомная бомба. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:20:00+03:00

2025-08-06T00:20:00+03:00

2025-08-06T09:58:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

сигэру исиба

освобождение. мир народам

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Япония скорбит о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы в 80-ю годовщину со дня трагедии, когда впервые в истории человечества была сброшена атомная бомба. Каждый год 6 августа у мемориала в Парке Мира проходит траурная церемония. В этом году в ней примут участие 120 стран и регионов, это рекордное число. В этом году администрация города приняла решение заменить приглашения, направляемые в посольства, на уведомления о церемонии, оставляя, таким образом, вопрос об участии в церемонии на усмотрение каждой страны. За счет этого впервые в церемонии, как ожидается, будут участвовать делегации Палестины и Тайваня. С 2022 года Хиросима не направляла приглашения России и Беларуси. В этом году в российскую дипмиссию было направлено уведомление без указания конкретного адресата и без каких-либо объяснений. В то же время от Нагасаки, пострадавшего от атомной бомбардировки 9 августа 1945 года, в посольство России была направлена делегация, которая вручила приглашение за подписью мэра. В результате было принято решение принять участие в церемонии в Нагасаки, но не посещать Хиросиму. Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки начинается в 8.00 (2.00 мск). К мемориалу выносят списки погибших от атомной бомбардировки и последствий применения ядерного оружия. В этом году к списку прибавилось еще 4940 фамилий, теперь в нем 349 тысяч имен. С каждым годом в Японии остается всё меньше тех, кто лично пережил трагедию атомной бомбардировки. Сейчас в Японии осталось 99 тысяч выживших и получивших облучение при бомбардировке, их средний возраст составляет 86,13 лет. После возложения цветов к мемориалу в 8.15 (2.15 мск) – в час, когда была сброшена бомба, объявляется минута молчания. Затем мэр города Кадзуми Мацуи выступит с ежегодной декларацией о мире. На церемонии с речью выступит премьер-министр Японии Сигэру Исиба. После этого в небо выпускают голубей, а школьники города приносят клятву мира. Парк мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/gensek-2033596034.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, сигэру исиба, освобождение. мир народам