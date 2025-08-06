https://ria.ru/20250806/inspektor-2033724253.html
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке - РИА Новости, 06.08.2025
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке
Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:55:00+03:00
2025-08-06T14:55:00+03:00
2025-08-06T15:38:00+03:00
происшествия
тамбовская область
ирина волк
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033536958_0:304:760:732_1920x0_80_0_0_52905bb08aa50e05ea50b67f32d81c66.png
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Когда сотрудник Ространснадзора поднялся на подножку кабины для проверки документов, находившийся за рулем мужчина неожиданно начал движение и таким образом проехал несколько километров, подвергая инспектора смертельной опасности. Случившееся произошло на территории Тамбовской области", - написала Волк в Telegram-канале. Сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали водителя. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Сотрудник Ространснадзора не пострадал.
https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016821452.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033536958_0:141:761:711_1920x0_80_0_0_e1f948f60736a08df1efc565069c6072.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, ирина волк, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тамбовская область, Ирина Волк, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке
В Тамбовской области бензовоз начал движение во время проверки документов