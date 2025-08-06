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В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке - РИА Новости, 06.08.2025
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14:55 06.08.2025 (обновлено: 15:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/inspektor-2033724253.html
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке - РИА Новости, 06.08.2025
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке
Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:55:00+03:00
2025-08-06T15:38:00+03:00
происшествия
тамбовская область
ирина волк
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Когда сотрудник Ространснадзора поднялся на подножку кабины для проверки документов, находившийся за рулем мужчина неожиданно начал движение и таким образом проехал несколько километров, подвергая инспектора смертельной опасности. Случившееся произошло на территории Тамбовской области", - написала Волк в Telegram-канале. Сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали водителя. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Сотрудник Ространснадзора не пострадал.
https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016821452.html
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происшествия, тамбовская область, ирина волк, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тамбовская область, Ирина Волк, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке

В Тамбовской области бензовоз начал движение во время проверки документов

© Кадр видео из соцсетейСотрудник Ространснадзора на подножке кабины бензовоза
Сотрудник Ространснадзора на подножке кабины бензовоза - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудник Ространснадзора на подножке кабины бензовоза
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Когда сотрудник Ространснадзора поднялся на подножку кабины для проверки документов, находившийся за рулем мужчина неожиданно начал движение и таким образом проехал несколько километров, подвергая инспектора смертельной опасности. Случившееся произошло на территории Тамбовской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали водителя. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Сотрудник Ространснадзора не пострадал.
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ПроисшествияТамбовская областьИрина ВолкФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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