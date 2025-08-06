https://ria.ru/20250806/inspektor-2033724253.html

В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке

В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке - РИА Новости, 06.08.2025

В Тамбовской области фура несколько километров везла инспектора на подножке

Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:55:00+03:00

2025-08-06T14:55:00+03:00

2025-08-06T15:38:00+03:00

происшествия

тамбовская область

ирина волк

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель грузовика проехал несколько километров с инспектором Ространснадзора на подножке машины, когда тот пытался проверить у него документы в Тамбовской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Когда сотрудник Ространснадзора поднялся на подножку кабины для проверки документов, находившийся за рулем мужчина неожиданно начал движение и таким образом проехал несколько километров, подвергая инспектора смертельной опасности. Случившееся произошло на территории Тамбовской области", - написала Волк в Telegram-канале. Сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали водителя. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Сотрудник Ространснадзора не пострадал.

https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016821452.html

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область, ирина волк, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)