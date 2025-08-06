https://ria.ru/20250806/indiya-2033789538.html

Индия назвала новые пошлины США несправедливыми

Индия назвала новые пошлины США несправедливыми - РИА Новости, 06.08.2025

Индия назвала новые пошлины США несправедливыми

МИД Индии не увидел оснований для введения Соединенными Штатами пошлин, назвав их несправедливы и неразумными. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:27:00+03:00

2025-08-06T18:27:00+03:00

2025-08-06T18:51:00+03:00

в мире

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введение трампом пошлин на импорт

пошлины

санкции

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг — РИА Новости. МИД Индии не увидел оснований для введения Соединенными Штатами пошлин, назвав их несправедливы и неразумными."Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии. Поэтому крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины для Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах", — говорится в заявлении представителя МИД Рандхира Джайсвала.Он пообещал, что Индия примет все возможные усилия по защите государственных интересов. "Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", — подчеркнул он.Сегодня Трамп своим указом ввел дополнительные пошлины с 25-процентной ставкой на ввоз товаров из Индии. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

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в мире, индия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, пошлины, санкции, санкции в отношении россии, экономика, нефть, энергетика