Индия назвала новые пошлины США несправедливыми
МИД Индии счел новые пошлины США несправедливыми и необоснованными
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг — РИА Новости. МИД Индии не увидел оснований для введения Соединенными Штатами пошлин, назвав их несправедливы и неразумными.
"Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии. Поэтому крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины для Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах", — говорится в заявлении представителя МИД Рандхира Джайсвала.
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Он пообещал, что Индия примет все возможные усилия по защите государственных интересов.
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"Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", — подчеркнул он.
Сегодня Трамп своим указом ввел дополнительные пошлины с 25-процентной ставкой на ввоз товаров из Индии. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".
Ультиматум Трампа
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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