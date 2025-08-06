https://ria.ru/20250806/hirosima-2033624833.html
В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки
В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки - РИА Новости, 06.08.2025
В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки
Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке началась в Хиросиме, сегодня исполняется 80 лет со дня, когда впервые в истории человечества была сброшена... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:06:00+03:00
2025-08-06T02:06:00+03:00
2025-08-06T10:00:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке началась в Хиросиме, сегодня исполняется 80 лет со дня, когда впервые в истории человечества была сброшена атомная бомба; трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете. В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи. Церемония начинается с того, что к мемориалу в Парке мира, который после бомбардировки стал братской могилой для десятков тысяч погибших, выносят списки жертв бомбардировки и ее последствий, в них записаны имена почти 350 тысяч человек. Затем после возложения цветов в 8.15 (2.15 мск) – в час, когда была сброшена бомба, объявляется минута молчания. Затем мэр города Кадзуми Мацуи выступает с декларацией о мире. Также на церемонии с речью выступит премьер-министр Японии Сигэру Исиба. После этого в небо выпускают голубей как символ мира, а школьники города приносят клятву мира. Парк мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек. На монументе в Парке мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный Парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033606853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, сигэру исиба
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Сигэру Исиба
В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки
В Хиросиме открылась церемония памяти погибших при атомной бомбардировке
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке началась в Хиросиме, сегодня исполняется 80 лет со дня, когда впервые в истории человечества была сброшена атомная бомба; трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.
В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи.
Церемония начинается с того, что к мемориалу в Парке мира, который после бомбардировки стал братской могилой для десятков тысяч погибших, выносят списки жертв бомбардировки и ее последствий, в них записаны имена почти 350 тысяч человек. Затем после возложения цветов в 8.15 (2.15 мск) – в час, когда была сброшена бомба, объявляется минута молчания. Затем мэр города Кадзуми Мацуи выступает с декларацией о мире. Также на церемонии с речью выступит премьер-министр Японии Сигэру Исиба
.
После этого в небо выпускают голубей как символ мира, а школьники города приносят клятву мира.
Парк мира в Хиросиме
, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек.
На монументе в Парке мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки
. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный Парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.