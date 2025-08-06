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Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля
Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 06.08.2025
Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля
Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля были взломаны, получив доступ к персональным данным его участников, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:58:00+03:00
2025-08-06T14:58:00+03:00
2025-08-06T14:58:00+03:00
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венецианский кинофестиваль
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля были взломаны, получив доступ к персональным данным его участников, сообщает издание Hollywood Reporter. "Венецианский фестиваль подтвердил, что стал жертвой кибератаки, которая скомпрометировала персональные данные аккредитованных участников мероприятия в этом году, включая прессу", - говорится в публикации издания. Как пишет издание, организаторы фестиваля разослали уведомления, в которых сообщили, что кибератака произошла 7 июля. Неизвестные скопировали данные, хранившиеся на серверах фестиваля, в том числе имена участников, их электронные почты, номера телефонов, налоговые коды и почтовые адреса.
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в мире, венецианский кинофестиваль
В мире, Венецианский кинофестиваль
Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля
Hollywood Reporter: хакеры взломали сайт Венецианского кинофестиваля