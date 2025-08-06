https://ria.ru/20250806/gubernator-2033813996.html

Губернатор и новый глава Самарской митрополии договорились о сотрудничестве

Губернатор и новый глава Самарской митрополии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.08.2025

Губернатор и новый глава Самарской митрополии договорились о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и новый глава Самарской митрополии Феодосий на первой встрече договорились о сотрудничестве, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:58:00+03:00

2025-08-06T21:58:00+03:00

2025-08-06T21:58:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и новый глава Самарской митрополии Феодосий на первой встрече договорились о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. В региональном правительстве уточнили, что 24 июля по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение о назначении преосвященнейшего епископа Феодосия (Чащина) главой Самарской митрополии. До этого епископ Феодосий управлял Нижнетагильской епархией. "Шестого августа состоялась первая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с вновь избранным епископом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. Это событие стало знаковым шагом в укреплении сотрудничества между региональными властями и Русской православной церковью в сфере духовно-нравственного воспитания, социальной поддержки и развития молодежных инициатив", - говорится в сообщении регионального правительства. Стороны обсудили развитие паломничества, поддержку социальных программ и проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление общественных связей, и многое другое. "Самарская область исторически славится своими традициями межконфессионального мира и духовного единства. Уверен, что под руководством владыки Феодосия наше взаимодействие выйдет на новый уровень", - сообщил глава Самарской области. Епископ Феодосий поблагодарил за теплый прием, отметив, что готов к совместной работе с региональными властями. "Для меня большая честь служить на Самарской земле, где так сильны традиции православной веры и гражданского согласия. Я открыт к диалогу и готов к совместной работе с властями региона во благо всех жителей. Наши приоритеты — это помощь нуждающимся, воспитание молодежи и сохранение культурного наследия", - сказал он.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев