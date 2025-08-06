https://ria.ru/20250806/gegmoniya-2033713135.html
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН - РИА Новости, 06.08.2025
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН
Агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, их... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:21:00+03:00
2025-08-06T14:21:00+03:00
2025-08-06T14:21:00+03:00
в мире
сша
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_0:46:3107:1794_1920x0_80_0_0_b891d53daf5628dd3c76e73e65db79bc.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, их гегемония постепенно сходит на нет, поделился мнением с РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Часто создается впечатление, что решения (в Вашингтоне – ред.) принимаются импульсивно и под влиянием текущей повестки. Однако на деле многое из этого является частью политической тактики. (Президент США - ред.) Дональд Трамп, например, нередко использовал резкие заявления и силовое давление как инструмент переговоров, использовал запугивание как средство давления, чтобы добиться для себя лучших условий", - сказал Бахтизин в интервью РИА Новости. По его словам, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, а агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность. "Их гегемония постепенно сходит на нет. Особенно раздраженно они реагируют на рост таких объединений как БРИКС, который стремительно набирает политическую и экономическую силу", - отметил Бахтизин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 августа в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html
https://ria.ru/20250806/ssha-2033606008.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_e947e8fdc71283a91d6991108d8628b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс
В мире, США, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН
Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: США теряют глобальное лидерство