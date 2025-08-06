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Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН - РИА Новости, 06.08.2025
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14:21 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/gegmoniya-2033713135.html
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН - РИА Новости, 06.08.2025
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН
Агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, их... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:21:00+03:00
2025-08-06T14:21:00+03:00
в мире
сша
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, их гегемония постепенно сходит на нет, поделился мнением с РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Часто создается впечатление, что решения (в Вашингтоне – ред.) принимаются импульсивно и под влиянием текущей повестки. Однако на деле многое из этого является частью политической тактики. (Президент США - ред.) Дональд Трамп, например, нередко использовал резкие заявления и силовое давление как инструмент переговоров, использовал запугивание как средство давления, чтобы добиться для себя лучших условий", - сказал Бахтизин в интервью РИА Новости. По его словам, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, а агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность. "Их гегемония постепенно сходит на нет. Особенно раздраженно они реагируют на рост таких объединений как БРИКС, который стремительно набирает политическую и экономическую силу", - отметил Бахтизин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 августа в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html
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в мире, сша, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс
В мире, США, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС
Гегемония США постепенно сходит на нет, считает директор ЦЭМИ РАН

Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: США теряют глобальное лидерство

© Myung J. ChunФлаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Myung J. Chun
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, их гегемония постепенно сходит на нет, поделился мнением с РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Часто создается впечатление, что решения (в Вашингтоне – ред.) принимаются импульсивно и под влиянием текущей повестки. Однако на деле многое из этого является частью политической тактики. (Президент США - ред.) Дональд Трамп, например, нередко использовал резкие заявления и силовое давление как инструмент переговоров, использовал запугивание как средство давления, чтобы добиться для себя лучших условий", - сказал Бахтизин в интервью РИА Новости.
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По его словам, все чаще становится заметно, что США теряют глобальное лидерство, а агрессивная риторика американских лидеров во многом отражает их внутреннюю неуверенность.
"Их гегемония постепенно сходит на нет. Особенно раздраженно они реагируют на рост таких объединений как БРИКС, который стремительно набирает политическую и экономическую силу", - отметил Бахтизин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 августа в 10.00 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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