https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033677177.html
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:19:00+03:00
2025-08-06T12:19:00+03:00
2025-08-06T14:38:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы.Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, который в отсутствие Гуцул исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома", - заявил спикер парламента Дмитрий Константинов, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже.Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации.В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. "Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", - добавил он.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html
https://ria.ru/20250806/politolog-2033622199.html
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, евгения гуцул, кишинев, молдавия
В мире, Гагаузия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии, Евгения Гуцул, Кишинев, Молдавия
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за вынесенного в Кишиневе приговора Гуцул
КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы.
Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии
Илья Узун, который в отсутствие Гуцул
исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям.
Во вторник районный суд Кишинева
приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии
и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома", - заявил спикер парламента Дмитрий Константинов
, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже.
Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации.
В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. "Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", - добавил он.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.