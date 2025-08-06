Рейтинг@Mail.ru
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 06.08.2025 (обновлено: 14:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033677177.html
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:19:00+03:00
2025-08-06T14:38:00+03:00
в мире
гагаузия
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
евгения гуцул
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033697408_0:242:2844:1842_1920x0_80_0_0_bc2af5fdb0a120e00d4e49d9e268ec75.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы.Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, который в отсутствие Гуцул исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома", - заявил спикер парламента Дмитрий Константинов, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже.Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации.В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. "Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", - добавил он.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html
https://ria.ru/20250806/politolog-2033622199.html
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033697408_194:0:2650:1842_1920x0_80_0_0_ced5ce0574781cc363d9dbc961692b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, евгения гуцул, кишинев, молдавия
В мире, Гагаузия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии, Евгения Гуцул, Кишинев, Молдавия
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул

Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за вынесенного в Кишиневе приговора Гуцул

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВнеочередное заседание парламента Гагаузии в связи с приговором, вынесенном главе автономии Евгении Гуцул. 6 августа 2025
Внеочередное заседание парламента Гагаузии в связи с приговором, вынесенном главе автономии Евгении Гуцул. 6 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Внеочередное заседание парламента Гагаузии в связи с приговором, вынесенном главе автономии Евгении Гуцул. 6 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы.
Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, который в отсутствие Гуцул исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера
5 августа, 18:03
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома", - заявил спикер парламента Дмитрий Константинов, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже.
Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии
Вчера, 09:36
В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. "Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", - добавил он.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду
5 августа, 21:06
 
В миреГагаузияПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииЕвгения ГуцулКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала