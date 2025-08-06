https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033673057.html
И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям
И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям - РИА Новости, 06.08.2025
И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям
Первый замглавы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, исполняющий обязанности башкана, призвал к неповиновению молдавским властям после задержания... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:15:00+03:00
2025-08-06T12:15:00+03:00
2025-08-06T13:27:00+03:00
гагаузия
в мире
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молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Первый замглавы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, исполняющий обязанности башкана, призвал к неповиновению молдавским властям после задержания Евгении Гуцул."Партия "Действие и солидарность" целенаправленно обезглавила Гагаузию, нанеся удар по институту башканства. Мы должны объединиться и выразить гражданское неповиновение действующей власти", — заявил Узун во время экстренного заседания Народного собрания Гагаузии.Политик подчеркнул, что протесты должны быть мирными. Он добавил, что регион будет искать поддержку в международных структурах и отстаивать принципы подлинной демократии, где нет места диктатуре.По итогам заседания парламент Гагаузии принял резолюцию в защиту Гуцул, текст документа опубликуют позднее. В свою очередь, вице-спикер Георгий Лейчу отметил, что приговор вынесли с одобрения европейских кураторов."Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", — добавил он.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033575258.html
https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-06T12:15
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PT0M27S
Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-06T12:15
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PT0M05S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
Депутат блока "Победа" Василий Боля о суде над Евгенией Гуцул
Судили не Евгению Гуцул и не башкана Гагаузии, а весь народ Молдовы — депутат блока "Победа" Василий Боля.
По его мнению, все происходящее — это следствие агонии действующего режима Майи Санду.
2025-08-06T12:15
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PT1M58S
РИА Новости
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гагаузия, в мире, евгения гуцул, майя санду, молдавия, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям
И.о. главы Гагаузии Узун призвал к неповиновению молдавским властям
КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Первый замглавы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, исполняющий обязанности башкана, призвал к неповиновению молдавским властям после задержания Евгении Гуцул.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил ее к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
"Партия "Действие и солидарность" целенаправленно обезглавила Гагаузию, нанеся удар по институту башканства. Мы должны объединиться и выразить гражданское неповиновение действующей власти", — заявил Узун во время экстренного заседания Народного собрания Гагаузии
.
Политик подчеркнул, что протесты должны быть мирными. Он добавил, что регион будет искать поддержку в международных структурах и отстаивать принципы подлинной демократии, где нет места диктатуре.
По итогам заседания парламент Гагаузии принял резолюцию в защиту Гуцул, текст документа опубликуют позднее. В свою очередь, вице-спикер Георгий Лейчу отметил, что приговор вынесли с одобрения европейских кураторов.
"Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", — добавил он.
Преследование Евгении Гуцул
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.