https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033673057.html

И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям

И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям - РИА Новости, 06.08.2025

И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям

Первый замглавы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, исполняющий обязанности башкана, призвал к неповиновению молдавским властям после задержания... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:15:00+03:00

2025-08-06T12:15:00+03:00

2025-08-06T13:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Первый замглавы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, исполняющий обязанности башкана, призвал к неповиновению молдавским властям после задержания Евгении Гуцул."Партия "Действие и солидарность" целенаправленно обезглавила Гагаузию, нанеся удар по институту башканства. Мы должны объединиться и выразить гражданское неповиновение действующей власти", — заявил Узун во время экстренного заседания Народного собрания Гагаузии.Политик подчеркнул, что протесты должны быть мирными. Он добавил, что регион будет искать поддержку в международных структурах и отстаивать принципы подлинной демократии, где нет места диктатуре.По итогам заседания парламент Гагаузии принял резолюцию в защиту Гуцул, текст документа опубликуют позднее. В свою очередь, вице-спикер Георгий Лейчу отметил, что приговор вынесли с одобрения европейских кураторов."Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", — добавил он.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033575258.html

https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html

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кишинев

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-06T12:15 true PT0M27S

Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-06T12:15 true PT0M05S

Депутат блока "Победа" Василий Боля о суде над Евгенией Гуцул Судили не Евгению Гуцул и не башкана Гагаузии, а весь народ Молдовы — депутат блока "Победа" Василий Боля. По его мнению, все происходящее — это следствие агонии действующего режима Майи Санду. 2025-08-06T12:15 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гагаузия, в мире, евгения гуцул, майя санду, молдавия, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии