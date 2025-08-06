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Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет - РИА Новости, 06.08.2025
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15:51 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033740824.html
Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет
Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет - РИА Новости, 06.08.2025
Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет
Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, охвативший менее чем за сутки 13 тысяч гектаров, стал крупнейшим как минимум за последние 20 лет, сообщила в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:51:00+03:00
2025-08-06T15:51:00+03:00
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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, охвативший менее чем за сутки 13 тысяч гектаров, стал крупнейшим как минимум за последние 20 лет, сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на официальные данные. "Согласно базе данных о лесных пожарах (BDIFF), пожар, который начался во вторник в Оде, является самым крупным по меньшей мере за последние 20 лет", - говорится в статье. Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше заявила, что огонь в Оде прошел столько же территории, сколько выгорело по всей стране за весь 2024 год. Это также более чем в два раза больше, чем сгорело в 2023 году, добавила она. Ранее власти французского департамента Од сообщили, что один человек погиб, еще девять пострадали в результате крупного пожара на юге Франции. Огонь уничтожил порядка 30 машин и охватил 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты. В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой. В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день. В то же время другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.
https://ria.ru/20250731/makron-2032648877.html
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в мире, франция, марсель
В мире, Франция, Марсель
Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет

Parisien: лесной пожар на юге Франции стал крупнейшим за последние 20 лет

© AP Photo / UGC / Richard CapouladeЛесной пожар в средиземноморском регионе Франции
Лесной пожар в средиземноморском регионе Франции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / UGC / Richard Capoulade
Лесной пожар в средиземноморском регионе Франции
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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, охвативший менее чем за сутки 13 тысяч гектаров, стал крупнейшим как минимум за последние 20 лет, сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на официальные данные.
"Согласно базе данных о лесных пожарах (BDIFF), пожар, который начался во вторник в Оде, является самым крупным по меньшей мере за последние 20 лет", - говорится в статье.
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Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше заявила, что огонь в Оде прошел столько же территории, сколько выгорело по всей стране за весь 2024 год. Это также более чем в два раза больше, чем сгорело в 2023 году, добавила она.
Ранее власти французского департамента Од сообщили, что один человек погиб, еще девять пострадали в результате крупного пожара на юге Франции. Огонь уничтожил порядка 30 машин и охватил 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты.
В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой.
В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день. В то же время другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.
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