https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033740824.html

Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет

Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет - РИА Новости, 06.08.2025

Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, охвативший менее чем за сутки 13 тысяч гектаров, стал крупнейшим как минимум за последние 20 лет, сообщила в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:51:00+03:00

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2025-08-06T15:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, охвативший менее чем за сутки 13 тысяч гектаров, стал крупнейшим как минимум за последние 20 лет, сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на официальные данные. "Согласно базе данных о лесных пожарах (BDIFF), пожар, который начался во вторник в Оде, является самым крупным по меньшей мере за последние 20 лет", - говорится в статье. Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше заявила, что огонь в Оде прошел столько же территории, сколько выгорело по всей стране за весь 2024 год. Это также более чем в два раза больше, чем сгорело в 2023 году, добавила она. Ранее власти французского департамента Од сообщили, что один человек погиб, еще девять пострадали в результате крупного пожара на юге Франции. Огонь уничтожил порядка 30 машин и охватил 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты. В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой. В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день. В то же время другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.

https://ria.ru/20250731/makron-2032648877.html

https://rsport.ria.ru/20250730/kasatkin_tyurma-2032250772.html

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