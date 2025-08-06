https://ria.ru/20250806/frantsija-2033616574.html

На юге Франции во время крупного пожара погиб человек

На юге Франции во время крупного пожара погиб человек - РИА Новости, 06.08.2025

На юге Франции во время крупного пожара погиб человек

Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:22:00+03:00

2025-08-06T09:22:00+03:00

2025-08-06T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти. "Огонь распространяется очень быстро и уже охватил 11 100 гектаров в 15 коммунах… Предварительно, один человек погиб… два мирных жителя ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии, также ранены семь пожарных", - говорится в заявлении префекта департамента. Отмечается, что в борьбе с огнем задействовано более 1,8 тысячи пожарных. Пламя уничтожило порядка 30 машин и охватило 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция