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На юге Франции во время крупного пожара погиб человек
На юге Франции во время крупного пожара погиб человек - РИА Новости, 06.08.2025
На юге Франции во время крупного пожара погиб человек
Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:22:00+03:00
2025-08-06T09:22:00+03:00
2025-08-06T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти. "Огонь распространяется очень быстро и уже охватил 11 100 гектаров в 15 коммунах… Предварительно, один человек погиб… два мирных жителя ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии, также ранены семь пожарных", - говорится в заявлении префекта департамента. Отмечается, что в борьбе с огнем задействовано более 1,8 тысячи пожарных. Пламя уничтожило порядка 30 машин и охватило 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
На юге Франции во время крупного пожара погиб человек
При пожаре в департаменте Од на юге Франции один человек погиб и 9 пострадали
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти.
"Огонь распространяется очень быстро и уже охватил 11 100 гектаров в 15 коммунах… Предварительно, один человек погиб… два мирных жителя ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии, также ранены семь пожарных", - говорится в заявлении префекта департамента.
Отмечается, что в борьбе с огнем задействовано более 1,8 тысячи пожарных.
Пламя уничтожило порядка 30 машин и охватило 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты.