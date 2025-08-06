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На юге Франции во время крупного пожара погиб человек - РИА Новости, 06.08.2025
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09:22 06.08.2025
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На юге Франции во время крупного пожара погиб человек
На юге Франции во время крупного пожара погиб человек - РИА Новости, 06.08.2025
На юге Франции во время крупного пожара погиб человек
Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:22:00+03:00
2025-08-06T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти. "Огонь распространяется очень быстро и уже охватил 11 100 гектаров в 15 коммунах… Предварительно, один человек погиб… два мирных жителя ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии, также ранены семь пожарных", - говорится в заявлении префекта департамента. Отмечается, что в борьбе с огнем задействовано более 1,8 тысячи пожарных. Пламя уничтожило порядка 30 машин и охватило 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты.
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в мире, франция
В мире, Франция
На юге Франции во время крупного пожара погиб человек

При пожаре в департаменте Од на юге Франции один человек погиб и 9 пострадали

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции, сообщили местные власти.
"Огонь распространяется очень быстро и уже охватил 11 100 гектаров в 15 коммунах… Предварительно, один человек погиб… два мирных жителя ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии, также ранены семь пожарных", - говорится в заявлении префекта департамента.
Отмечается, что в борьбе с огнем задействовано более 1,8 тысячи пожарных.
Пламя уничтожило порядка 30 машин и охватило 25 домов. Без электричества остались 2,5 тысячи домохозяйств. Многие автодороги были перекрыты.
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