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Гарантийный фонд помог привлечь более 10,5 млрд рублей в бизнес Оренбуржья
Гарантийный фонд помог привлечь более 10,5 млрд рублей в бизнес Оренбуржья - РИА Новости, 06.08.2025
Гарантийный фонд помог привлечь более 10,5 млрд рублей в бизнес Оренбуржья
Гарантийный фонд Оренбургской области предоставил 792 поручительства на 4,8 миллиарда рублей за последние пять лет, это позволило привлечь в развитие бизнеса... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:29:00+03:00
2025-08-06T16:29:00+03:00
2025-08-06T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гарантийный фонд Оренбургской области предоставил 792 поручительства на 4,8 миллиарда рублей за последние пять лет, это позволило привлечь в развитие бизнеса региона свыше 10,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Фонд поддерживает бизнес путем предоставления поручительств по кредитам, лизингу и банковским гарантиям. Программа рассчитана на малый и средний бизнес, начинающих предпринимателей, а также на самозанятых, зарегистрированных на территории Оренбургской области. "Развитие сектора МСП – один из ключевых приоритетов. Эта работа проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Система государственной поддержки выстроена так, что она доступна действующим предпринимателям и тем, кто только начинает свой путь в бизнесе", — сказал врио губернатора Евгений Солнцев. Он отметил, что востребована консультационная помощь по всем направлениям ведения бизнеса, образовательные проекты, финансовая и гарантийная поддержка. "Такие возможности позволяют предпринимателям решать реальные задачи: развивать производство, закупать сырье и расширять команды. Все это способствует росту экономики региона", – подчеркнул Солнцев. На сегодняшний день в портфеле регионального Гарантийного фонда – 432 действующих поручительства на сумму 2,4 миллиарда рублей. Гарантийный капитал вырос почти вдвое – до 814 миллионов рублей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, евгений солнцев
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Оренбургская область, Евгений Солнцев
Гарантийный фонд помог привлечь более 10,5 млрд рублей в бизнес Оренбуржья
Гарантийный фонд Оренбуржья предоставил поручительств на 4,8 млрд рублей
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гарантийный фонд Оренбургской области предоставил 792 поручительства на 4,8 миллиарда рублей за последние пять лет, это позволило привлечь в развитие бизнеса региона свыше 10,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фонд поддерживает бизнес путем предоставления поручительств по кредитам, лизингу и банковским гарантиям. Программа рассчитана на малый и средний бизнес, начинающих предпринимателей, а также на самозанятых, зарегистрированных на территории Оренбургской области.
"Развитие сектора МСП – один из ключевых приоритетов. Эта работа проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Система государственной поддержки выстроена так, что она доступна действующим предпринимателям и тем, кто только начинает свой путь в бизнесе", — сказал врио губернатора Евгений Солнцев.
Он отметил, что востребована консультационная помощь по всем направлениям ведения бизнеса, образовательные проекты, финансовая и гарантийная поддержка.
"Такие возможности позволяют предпринимателям решать реальные задачи: развивать производство, закупать сырье и расширять команды. Все это способствует росту экономики региона", – подчеркнул Солнцев.
На сегодняшний день в портфеле регионального Гарантийного фонда – 432 действующих поручительства на сумму 2,4 миллиарда рублей. Гарантийный капитал вырос почти вдвое – до 814 миллионов рублей.