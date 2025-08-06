https://ria.ru/20250806/festival-2033796961.html
В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации
В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации - РИА Новости, 06.08.2025
В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации
Приуроченный к 100-летию Международного детского центра "Артек" VIII Международный фестиваль детского анимационного кино пройдет в лагере с 13 по 19 августа,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:02:00+03:00
2025-08-06T19:02:00+03:00
2025-08-06T19:07:00+03:00
россия
артек
ассоциация анимационного кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/91/1555799155_0:810:1728:1782_1920x0_80_0_0_18e3a0243deefdc7827bcbc59be79359.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Приуроченный к 100-летию Международного детского центра "Артек" VIII Международный фестиваль детского анимационного кино пройдет в лагере с 13 по 19 августа, сообщили в пресс-службе фестиваля. Проведению фестиваля предшествовал большой творческий этап: в начале 2025 года был объявлен конкурс, на который дети присылали созданные ими анимационные фильмы. По итогам отбора были определены 20 мультфильмов-победителей и 36 участников конкурса из 14 регионов России. Они получили бесплатные путевки на девятую смену в "Артек" и примут участие в ключевых событиях фестиваля, рассказали в пресс-службе. "Очень важно, что в юбилейный год артековцы вместе с именитыми наставниками создадут мультфильмы, посвященные юбилею "Артека". "Аниматика" - это важное событие для " Артека", а для всех ребят - это возможность принять участие в мастер-классах, лекциях, и перенять опыт у профессионалов в области анимационного кино", - отметил гендиректор лагеря Константин Федорченко. По словам директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, на фестивале дети смогут окунуться в анимационное производство, поработать в команде, поЛучить профессиональную обратную связь и увидеть свои работы на большом экране. В таких проектах, как "Аниматика", закладываются основы будущего профессионального развития молодых авторов, добавила она. Кульминацией фестиваля станет конкурсный показ мультфильмов, произведенных в "передвижных" анимационных мастерских. Там дети под руководством профессиональных педагогов-аниматоров создадут шесть мультфильмов, посвященных 100-летию "Артека". Финальные работы будут представлены на большом экране, где жюри определит победителей. Все участники получат призы и подарки от партнеров Ассоциации анимационного кино. В течение фестивальной недели артековцев ждет насыщенная программа: премьерные показы полнометражных фильмов и короткометражных программ ведущих российских студий, мастер-классы и творческие встречи с режиссерами, сценаристами, продюсерами и художниками-аниматорами. Важным событием фестиваля станет форсайт-сессия, в рамках которой 36 победителей конкурса покажут работы профессиональным аниматорам и экспертам индустрии. Организаторами фестиваля выступает Ассоциация анимационного кино при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029660143.html
https://sn.ria.ru/20250702/razrabotki-2026748426.html
https://ria.ru/20250630/gastrofestivali-2024344125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/91/1555799155_0:648:1728:1944_1920x0_80_0_0_7e71f6b3a5f408060c91589f9ddbe029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артек, ассоциация анимационного кино
Россия, Артек, Ассоциация анимационного кино
В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации
В "Артеке" пройдет международный детский кинофестиваль "Аниматика"
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Приуроченный к 100-летию Международного детского центра "Артек" VIII Международный фестиваль детского анимационного кино пройдет в лагере с 13 по 19 августа, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Проведению фестиваля предшествовал большой творческий этап: в начале 2025 года был объявлен конкурс, на который дети присылали созданные ими анимационные фильмы. По итогам отбора были определены 20 мультфильмов-победителей и 36 участников конкурса из 14 регионов России
. Они получили бесплатные путевки на девятую смену в "Артек
" и примут участие в ключевых событиях фестиваля, рассказали в пресс-службе.
"Очень важно, что в юбилейный год артековцы вместе с именитыми наставниками создадут мультфильмы, посвященные юбилею "Артека". "Аниматика" - это важное событие для " Артека", а для всех ребят - это возможность принять участие в мастер-классах, лекциях, и перенять опыт у профессионалов в области анимационного кино", - отметил гендиректор лагеря Константин Федорченко.
По словам директора Ассоциации анимационного кино
Ирины Мастусовой, на фестивале дети смогут окунуться в анимационное производство, поработать в команде, поЛучить профессиональную обратную связь и увидеть свои работы на большом экране.
В таких проектах, как "Аниматика", закладываются основы будущего профессионального развития молодых авторов, добавила она.
Кульминацией фестиваля станет конкурсный показ мультфильмов, произведенных в "передвижных" анимационных мастерских. Там дети под руководством профессиональных педагогов-аниматоров создадут шесть мультфильмов, посвященных 100-летию "Артека". Финальные работы будут представлены на большом экране, где жюри определит победителей. Все участники получат призы и подарки от партнеров Ассоциации анимационного кино.
В течение фестивальной недели артековцев ждет насыщенная программа: премьерные показы полнометражных фильмов и короткометражных программ ведущих российских студий, мастер-классы и творческие встречи с режиссерами, сценаристами, продюсерами и художниками-аниматорами.
Важным событием фестиваля станет форсайт-сессия, в рамках которой 36 победителей конкурса покажут работы профессиональным аниматорам и экспертам индустрии.
Организаторами фестиваля выступает Ассоциация анимационного кино при поддержке Минкультуры РФ.