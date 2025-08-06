https://ria.ru/20250806/festival-2033796961.html

В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации

В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации - РИА Новости, 06.08.2025

В "Артеке" пройдет международный фестиваль детской анимации

Приуроченный к 100-летию Международного детского центра "Артек" VIII Международный фестиваль детского анимационного кино пройдет в лагере с 13 по 19 августа,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:02:00+03:00

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2025-08-06T19:07:00+03:00

россия

артек

ассоциация анимационного кино

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Приуроченный к 100-летию Международного детского центра "Артек" VIII Международный фестиваль детского анимационного кино пройдет в лагере с 13 по 19 августа, сообщили в пресс-службе фестиваля. Проведению фестиваля предшествовал большой творческий этап: в начале 2025 года был объявлен конкурс, на который дети присылали созданные ими анимационные фильмы. По итогам отбора были определены 20 мультфильмов-победителей и 36 участников конкурса из 14 регионов России. Они получили бесплатные путевки на девятую смену в "Артек" и примут участие в ключевых событиях фестиваля, рассказали в пресс-службе. "Очень важно, что в юбилейный год артековцы вместе с именитыми наставниками создадут мультфильмы, посвященные юбилею "Артека". "Аниматика" - это важное событие для " Артека", а для всех ребят - это возможность принять участие в мастер-классах, лекциях, и перенять опыт у профессионалов в области анимационного кино", - отметил гендиректор лагеря Константин Федорченко. По словам директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, на фестивале дети смогут окунуться в анимационное производство, поработать в команде, поЛучить профессиональную обратную связь и увидеть свои работы на большом экране. В таких проектах, как "Аниматика", закладываются основы будущего профессионального развития молодых авторов, добавила она. Кульминацией фестиваля станет конкурсный показ мультфильмов, произведенных в "передвижных" анимационных мастерских. Там дети под руководством профессиональных педагогов-аниматоров создадут шесть мультфильмов, посвященных 100-летию "Артека". Финальные работы будут представлены на большом экране, где жюри определит победителей. Все участники получат призы и подарки от партнеров Ассоциации анимационного кино. В течение фестивальной недели артековцев ждет насыщенная программа: премьерные показы полнометражных фильмов и короткометражных программ ведущих российских студий, мастер-классы и творческие встречи с режиссерами, сценаристами, продюсерами и художниками-аниматорами. Важным событием фестиваля станет форсайт-сессия, в рамках которой 36 победителей конкурса покажут работы профессиональным аниматорам и экспертам индустрии. Организаторами фестиваля выступает Ассоциация анимационного кино при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029660143.html

https://sn.ria.ru/20250702/razrabotki-2026748426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артек, ассоциация анимационного кино