Рейтинг@Mail.ru
Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/festival-2033718383.html
Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек
Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.08.2025
Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек
Всероссийский туристский семейный фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:34:00+03:00
2025-08-06T14:34:00+03:00
общество
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911290754_0:288:3128:2048_1920x0_80_0_0_22bf26df678a1f7a4d603692af2e9f3e.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Всероссийский туристский семейный фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Фестиваль пройдет с 7 по 10 августа в арт-кемпе "Дикая мята" в поселке Бунырево в Тульской области. Организаторами мероприятия стали программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и "Движение первых" в сотрудничестве с правительством региона. "Фестиваль соберет более 2,5 тысячи участников, включая победителей всероссийского конкурса "Большое семейное путешествие", участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые", а также семьи с детьми, молодые пары и целые походные династии, которые посетят открытый Фестивальный день", - говорится в сообщении. Согласно программе фестиваля, участники пойдут в походы по эко-тропам, посетят мастер-классы по туристическим навыкам, сыграют в спортивно-туристический триатлон, послушают лекции с популярными путешественниками, в том числе с Федором Конюховым. "Всероссийский семейный туристский фестиваль - это возможность объединить интересными и полезными активностями участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые". В течение нескольких дней 100 семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет совершат переходы разного уровня сложности, встретятся с опытными путешественниками, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и походному туризму", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.
https://ria.ru/20250805/putin-2033569116.html
https://ria.ru/20250804/sudak-2033153297.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911290754_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_1ba8fc9791948322745a1c06f691f51e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тульская область
Общество, Тульская область
Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек

Семейные фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тыс человек под Тулой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФестиваль "Больше, чем путешествие"
Фестиваль Больше, чем путешествие - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фестиваль "Больше, чем путешествие". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Всероссийский туристский семейный фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Фестиваль пройдет с 7 по 10 августа в арт-кемпе "Дикая мята" в поселке Бунырево в Тульской области. Организаторами мероприятия стали программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и "Движение первых" в сотрудничестве с правительством региона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"
5 августа, 20:51
"Фестиваль соберет более 2,5 тысячи участников, включая победителей всероссийского конкурса "Большое семейное путешествие", участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые", а также семьи с детьми, молодые пары и целые походные династии, которые посетят открытый Фестивальный день", - говорится в сообщении.
Согласно программе фестиваля, участники пойдут в походы по эко-тропам, посетят мастер-классы по туристическим навыкам, сыграют в спортивно-туристический триатлон, послушают лекции с популярными путешественниками, в том числе с Федором Конюховым.
"Всероссийский семейный туристский фестиваль - это возможность объединить интересными и полезными активностями участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые". В течение нескольких дней 100 семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет совершат переходы разного уровня сложности, встретятся с опытными путешественниками, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и походному туризму", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.
Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель города Судак Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек
4 августа, 01:29
 
ОбществоТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала