https://ria.ru/20250806/festival-2033718383.html

Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек

Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.08.2025

Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек

Всероссийский туристский семейный фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:34:00+03:00

2025-08-06T14:34:00+03:00

2025-08-06T14:34:00+03:00

общество

тульская область

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Всероссийский туристский семейный фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Фестиваль пройдет с 7 по 10 августа в арт-кемпе "Дикая мята" в поселке Бунырево в Тульской области. Организаторами мероприятия стали программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и "Движение первых" в сотрудничестве с правительством региона. "Фестиваль соберет более 2,5 тысячи участников, включая победителей всероссийского конкурса "Большое семейное путешествие", участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые", а также семьи с детьми, молодые пары и целые походные династии, которые посетят открытый Фестивальный день", - говорится в сообщении. Согласно программе фестиваля, участники пойдут в походы по эко-тропам, посетят мастер-классы по туристическим навыкам, сыграют в спортивно-туристический триатлон, послушают лекции с популярными путешественниками, в том числе с Федором Конюховым. "Всероссийский семейный туристский фестиваль - это возможность объединить интересными и полезными активностями участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые". В течение нескольких дней 100 семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет совершат переходы разного уровня сложности, встретятся с опытными путешественниками, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и походному туризму", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.

https://ria.ru/20250805/putin-2033569116.html

https://ria.ru/20250804/sudak-2033153297.html

тульская область

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общество, тульская область