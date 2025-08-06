Участниками фестиваля "Больше, чем путешествие" станут 2,5 тысячи человек
Семейные фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тыс человек под Тулой
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФестиваль "Больше, чем путешествие"
Фестиваль "Больше, чем путешествие". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Всероссийский туристский семейный фестиваль "Больше, чем путешествие" соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Фестиваль пройдет с 7 по 10 августа в арт-кемпе "Дикая мята" в поселке Бунырево в Тульской области. Организаторами мероприятия стали программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и "Движение первых" в сотрудничестве с правительством региона.
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"Фестиваль соберет более 2,5 тысячи участников, включая победителей всероссийского конкурса "Большое семейное путешествие", участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые", а также семьи с детьми, молодые пары и целые походные династии, которые посетят открытый Фестивальный день", - говорится в сообщении.
Согласно программе фестиваля, участники пойдут в походы по эко-тропам, посетят мастер-классы по туристическим навыкам, сыграют в спортивно-туристический триатлон, послушают лекции с популярными путешественниками, в том числе с Федором Конюховым.
"Всероссийский семейный туристский фестиваль - это возможность объединить интересными и полезными активностями участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные - Любимые". В течение нескольких дней 100 семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет совершат переходы разного уровня сложности, встретятся с опытными путешественниками, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и походному туризму", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.
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