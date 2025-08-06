В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов
Фестиваль "Моспитомец" пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве
Кошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" пройдет в центре столицы Москве с 15 по 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С 15 по 17 августа на Тверском бульваре проведут фестиваль "Моспитомец" в рамках летнего клуба "Москва" совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы и столичным комплексом городского хозяйства. Мероприятия посвятят животным из приютов и домашним любимцам", — говорится в публикации.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов
В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов
На фестивале можно будет познакомиться с животными из городских приютов и понравившегося забрать домой, получив при этом советы по уходу. Будут работать мобильная ветеринарная станция и кинологическая площадка, фотобудка, экспресс-груминг и маркет с одеждой и аксессуарами для питомцев.
В лектории с 12:00 до 20:00 в пятницу и с 11:00 до 20:00 в выходные пройдут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов
В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов