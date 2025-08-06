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В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов

В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов

Фестиваль "Моспитомец" пройдет в центре столицы Москве с 15 по 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:20:00+03:00

2025-08-06T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" пройдет в центре столицы Москве с 15 по 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С 15 по 17 августа на Тверском бульваре проведут фестиваль "Моспитомец" в рамках летнего клуба "Москва" совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы и столичным комплексом городского хозяйства. Мероприятия посвятят животным из приютов и домашним любимцам", — говорится в публикации. На фестивале можно будет познакомиться с животными из городских приютов и понравившегося забрать домой, получив при этом советы по уходу. Будут работать мобильная ветеринарная станция и кинологическая площадка, фотобудка, экспресс-груминг и маркет с одеждой и аксессуарами для питомцев. В лектории с 12:00 до 20:00 в пятницу и с 11:00 до 20:00 в выходные пройдут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество