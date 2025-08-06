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Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра - РИА Новости, 06.08.2025
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12:11 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ekipazhi-2033671731.html
Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра
Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра - РИА Новости, 06.08.2025
Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра
Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первое полугодие 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:11:00+03:00
2025-08-06T12:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
московский авиационный центр (мац)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первое полугодие 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… За январь-июнь 2025 года специалисты авиацентра спасли 264 человека", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в том числе специалисты оперативно доставили в медучреждения более 130 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи участвовали в ликвидации трех крупных пожаров. "Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, в том числе самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
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петр бирюков, московский авиационный центр (мац)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Московский авиационный центр (МАЦ)
Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра

Бирюков: более 260 человек спасли экипажи Московского авиацентра

© Фото : МАЦСанитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ)
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : МАЦ
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 260 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первое полугодие 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… За январь-июнь 2025 года специалисты авиацентра спасли 264 человека", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в том числе специалисты оперативно доставили в медучреждения более 130 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи участвовали в ликвидации трех крупных пожаров.
"Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, в том числе самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
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