https://ria.ru/20250806/efimov-2033671227.html
Ефимов: в Москве выделят участок для производства протезных комплектующих
Ефимов: в Москве выделят участок для производства протезных комплектующих - РИА Новости, 06.08.2025
Ефимов: в Москве выделят участок для производства протезных комплектующих
Участок для строительства производства протезных комплектующих выделят в Щербинке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:21:00+03:00
2025-08-06T14:21:00+03:00
2025-08-06T14:21:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Участок для строительства производства протезных комплектующих выделят в Щербинке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2016 года в Москве используется механизм масштабных инвестиционных проектов, направленный на развитие инфраструктуры столицы. Он позволяет привлекать девелоперов для решения крупных градостроительных задач. Одним из таких проектов станет новое современное производство протезных комплектующих в Щербинке. Для его возведения город предоставит земельный участок в аренду", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 6,5 миллиарда рублей. Площадь производства составит 30 тысяч квадратных метров, здесь появится 400 новых рабочих мест.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что город предоставит инвестору участок площадью 3,52 гектара, проект необходимо реализовать за три года.Договор аренды будет заключен после формирования участка и его постановки на кадастровый учет, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250806/efimov-2033588309.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделят участок для производства протезных комплектующих
Ефимов: в Новой Москве выделят участок для производства протезных комплектующих
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Участок для строительства производства протезных комплектующих выделят в Щербинке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2016 года в Москве используется механизм масштабных инвестиционных проектов, направленный на развитие инфраструктуры столицы. Он позволяет привлекать девелоперов для решения крупных градостроительных задач. Одним из таких проектов станет новое современное производство протезных комплектующих в Щербинке. Для его возведения город предоставит земельный участок в аренду", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проект вложат 6,5 миллиарда рублей. Площадь производства составит 30 тысяч квадратных метров, здесь появится 400 новых рабочих мест.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что город предоставит инвестору участок площадью 3,52 гектара, проект необходимо реализовать за три года.
Договор аренды будет заключен после формирования участка и его постановки на кадастровый учет, добавляется в пресс-релизе.