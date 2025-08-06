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Ефимов: в Москве 390 ЖК по реновации передали под заселение с 2017 года - РИА Новости, 06.08.2025
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09:12 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/efimov-2033588309.html
Ефимов: в Москве 390 ЖК по реновации передали под заселение с 2017 года
Ефимов: в Москве 390 ЖК по реновации передали под заселение с 2017 года - РИА Новости, 06.08.2025
Ефимов: в Москве 390 ЖК по реновации передали под заселение с 2017 года
За все время действия программы реновации 390 новых жилых комплексов в Москве были переданы под заселение, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:12:00+03:00
2025-08-06T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. За все время действия программы реновации 390 новых жилых комплексов в Москве были переданы под заселение, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации город возвел 410 комплексов общей площадью жилья 6,2 миллиона квадратных метров. Из них 390 новостроек передали под заселение во всех округах столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, на востоке к заселению подготовили 62 ЖК, на юго-востоке – 56, на севере – 55, уточнил замглавы города.Что касается конкретных районов, то наибольшее число домов (17 ЖК) отдали для заселения в Люблине, в районах Кузьминки и Головинский – по 16, в Бескудниковском – 15, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.Реновация длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе запланировано расселение около 1 миллиона человек и более 5 тысяч старых домов.
https://ria.ru/20250804/efimov-2033038863.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве 390 ЖК по реновации передали под заселение с 2017 года

Ефимов: с начала реновации 390 новостроек в Москве передали под заселение

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. За все время действия программы реновации 390 новых жилых комплексов в Москве были переданы под заселение, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала реализации программы реновации город возвел 410 комплексов общей площадью жилья 6,2 миллиона квадратных метров. Из них 390 новостроек передали под заселение во всех округах столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В частности, на востоке к заселению подготовили 62 ЖК, на юго-востоке – 56, на севере – 55, уточнил замглавы города.
Что касается конкретных районов, то наибольшее число домов (17 ЖК) отдали для заселения в Люблине, в районах Кузьминки и Головинский – по 16, в Бескудниковском – 15, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.
Реновация длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе запланировано расселение около 1 миллиона человек и более 5 тысяч старых домов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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