https://ria.ru/20250806/efimov-2033588168.html

Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ

Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ - РИА Новости, 06.08.2025

Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ

Технопарк построят на юго-востоке Москвы в районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:12:00+03:00

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2025-08-06T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Технопарк построят на юго-востоке Москвы в районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств. Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино на юго-востоке Москвы в рамках реорганизации участка площадью 8,97 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в проект вложат 13,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 505,7 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта для жителей появится свыше 1 тысячи рабочих мест.Проектом предусмотрено строительство научно-производственной инфраструктуры площадью 74,48 тысячи квадратных метров. Специалисты проведут благоустройство территории. Проект планируют реализовать за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки, расположенных в районах Солнцево и Кузьминки.

https://ria.ru/20250805/moskva-2033368064.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы