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Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ - РИА Новости, 06.08.2025
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11:12 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/efimov-2033588168.html
Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ
Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ - РИА Новости, 06.08.2025
Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ
Технопарк построят на юго-востоке Москвы в районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:12:00+03:00
2025-08-06T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Технопарк построят на юго-востоке Москвы в районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств. Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино на юго-востоке Москвы в рамках реорганизации участка площадью 8,97 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в проект вложат 13,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 505,7 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта для жителей появится свыше 1 тысячи рабочих мест.Проектом предусмотрено строительство научно-производственной инфраструктуры площадью 74,48 тысячи квадратных метров. Специалисты проведут благоустройство территории. Проект планируют реализовать за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки, расположенных в районах Солнцево и Кузьминки.
https://ria.ru/20250805/moskva-2033368064.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: технопарк построят в Марьине по программе КРТ

Ефимов: технопарк возведут в Марьине в рамках программы КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Технопарк построят на юго-востоке Москвы в районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств. Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино на юго-востоке Москвы в рамках реорганизации участка площадью 8,97 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в проект вложат 13,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 505,7 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта для жителей появится свыше 1 тысячи рабочих мест.
Проектом предусмотрено строительство научно-производственной инфраструктуры площадью 74,48 тысячи квадратных метров. Специалисты проведут благоустройство территории. Проект планируют реализовать за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки, расположенных в районах Солнцево и Кузьминки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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