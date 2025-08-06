https://ria.ru/20250806/drezden-2033801068.html

В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.08.2025

В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Неразорвавшуюся британскую бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой была объявлена масштабная эвакуация, обезвредили в Дрездене, сообщила местная... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:41:00+03:00

2025-08-06T19:41:00+03:00

2025-08-06T19:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Неразорвавшуюся британскую бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой была объявлена масштабная эвакуация, обезвредили в Дрездене, сообщила местная администрация на официальном сайте. Во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Из-за обнаружения бомбы свои дома были вынуждены покинуть около 17 тысяч жителей города. Такой масштабной эвакуации по этой причине не проводилось еще ни разу в истории города, сообщала местная газета Sächsische Zeitung (SZ). "Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник у моста Каролабрюке, обезврежена", - говорится в сообщении администрации. Местные жители вскоре смогут вернуться в свои дома, также будут сняты все ограничения на движение транспорта. В районе эвакуации располагается администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых. Бомба будет доставлена для утилизации в центральный пункт сбора в Цайтхане, добавили в администрации. В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.

https://ria.ru/20250802/veteran-2032956087.html

https://ria.ru/20250720/frantsiya-2030290297.html

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в мире, дрезден