https://ria.ru/20250806/drezden-2033801068.html
В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.08.2025
В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Неразорвавшуюся британскую бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой была объявлена масштабная эвакуация, обезвредили в Дрездене, сообщила местная... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:41:00+03:00
2025-08-06T19:41:00+03:00
2025-08-06T19:41:00+03:00
в мире
дрезден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033800295_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7146f84d07bf33902f2ec4c56e173e6.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Неразорвавшуюся британскую бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой была объявлена масштабная эвакуация, обезвредили в Дрездене, сообщила местная администрация на официальном сайте. Во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Из-за обнаружения бомбы свои дома были вынуждены покинуть около 17 тысяч жителей города. Такой масштабной эвакуации по этой причине не проводилось еще ни разу в истории города, сообщала местная газета Sächsische Zeitung (SZ). "Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник у моста Каролабрюке, обезврежена", - говорится в сообщении администрации. Местные жители вскоре смогут вернуться в свои дома, также будут сняты все ограничения на движение транспорта. В районе эвакуации располагается администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых. Бомба будет доставлена для утилизации в центральный пункт сбора в Цайтхане, добавили в администрации. В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.
https://ria.ru/20250802/veteran-2032956087.html
https://ria.ru/20250720/frantsiya-2030290297.html
дрезден
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033800295_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d14abf285ed51778e298cdcd29869d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дрезден
В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
В Дрездене обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Втором мировой волны
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Неразорвавшуюся британскую бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой была объявлена масштабная эвакуация, обезвредили в Дрездене, сообщила местная администрация на официальном сайте.
Во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Из-за обнаружения бомбы свои дома были вынуждены покинуть около 17 тысяч жителей города. Такой масштабной эвакуации по этой причине не проводилось еще ни разу в истории города, сообщала местная газета Sächsische Zeitung (SZ)
.
"Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник у моста Каролабрюке, обезврежена", - говорится в сообщении администрации. Местные жители вскоре смогут вернуться в свои дома, также будут сняты все ограничения на движение транспорта.
В районе эвакуации располагается администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых.
Бомба будет доставлена для утилизации в центральный пункт сбора в Цайтхане, добавили в администрации.
В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.