https://ria.ru/20250806/dorogi-2033818248.html

Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области

Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области - РИА Новости, 06.08.2025

Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области

Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области, сейчас таких трасс местного значения - свыше 30%, сообщил заместитель председателя правительства -... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:56:00+03:00

2025-08-06T22:56:00+03:00

2025-08-06T22:56:00+03:00

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области, сейчас таких трасс местного значения - свыше 30%, сообщил заместитель председателя правительства - министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко. Пресс-служба правительства Ярославской области объявила, что в этом году в регионе будет отремонтировано свыше 400 километров дорог. Значительный акцент сделан на ремонте местных дорог, уточнила пресс-служба. Муниципальным образованиям на эти цели выделены субсидии из областного бюджета, добавила пресс-служба. "Согласно официальным данным Росавтодора, по состоянию на 1 января текущего года в Ярославской области - более 12 тысяч километров дорог местного значения. Ежегодно идет уверенный прирост объектов, которые находятся в нормативном состоянии. Сейчас таких - свыше 30%. Мы намерены значительно увеличить этот показатель за счет выделения в этом году около 4,5 миллиардов рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных округах", - приводятся на сайте официального портала Ярославской области слова заместителя председателя правительства - министра дорожного хозяйства и транспорта. По данным Душко, из 267 километров дорог федерального значения в нормативном состоянии сейчас - 62,7%. На опорной дорожной сети этот показатель составляет 68,8%, отметила пресс-служба. Министр дорожного хозяйства и транспорта заявил, что серьезная положительная динамика по приведению в нормативное состояние наблюдается и на трассах областного и межмуниципального значения: так, из 3,3 тысячи километров региональных дорог нормативам соответствуют 53,7%. С учетом ежегодного износа за четыре года удалось нарастить этот объем на 13%, указал Душко. "С 2022 года в Ярославской области отремонтировано более 2 тысяч километров дорог регионального и местного значения. В сотрудничестве с федеральными специалистами активно решаются вопросы повышения безопасности и расширения трассы М8 "Холмогоры"... Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние остается одним из ключевых приоритетов деятельности правительства Ярославской области", - заключил заместитель председателя кабмина, заявление которого приводится на сайте.

https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html

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