Рейтинг@Mail.ru
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:56 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/dorogi-2033818248.html
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области - РИА Новости, 06.08.2025
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области, сейчас таких трасс местного значения - свыше 30%, сообщил заместитель председателя правительства -... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:56:00+03:00
2025-08-06T22:56:00+03:00
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_11fa0231aaa374816b9323335102bbf8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области, сейчас таких трасс местного значения - свыше 30%, сообщил заместитель председателя правительства - министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко. Пресс-служба правительства Ярославской области объявила, что в этом году в регионе будет отремонтировано свыше 400 километров дорог. Значительный акцент сделан на ремонте местных дорог, уточнила пресс-служба. Муниципальным образованиям на эти цели выделены субсидии из областного бюджета, добавила пресс-служба. "Согласно официальным данным Росавтодора, по состоянию на 1 января текущего года в Ярославской области - более 12 тысяч километров дорог местного значения. Ежегодно идет уверенный прирост объектов, которые находятся в нормативном состоянии. Сейчас таких - свыше 30%. Мы намерены значительно увеличить этот показатель за счет выделения в этом году около 4,5 миллиардов рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных округах", - приводятся на сайте официального портала Ярославской области слова заместителя председателя правительства - министра дорожного хозяйства и транспорта. По данным Душко, из 267 километров дорог федерального значения в нормативном состоянии сейчас - 62,7%. На опорной дорожной сети этот показатель составляет 68,8%, отметила пресс-служба. Министр дорожного хозяйства и транспорта заявил, что серьезная положительная динамика по приведению в нормативное состояние наблюдается и на трассах областного и межмуниципального значения: так, из 3,3 тысячи километров региональных дорог нормативам соответствуют 53,7%. С учетом ежегодного износа за четыре года удалось нарастить этот объем на 13%, указал Душко. "С 2022 года в Ярославской области отремонтировано более 2 тысяч километров дорог регионального и местного значения. В сотрудничестве с федеральными специалистами активно решаются вопросы повышения безопасности и расширения трассы М8 "Холмогоры"... Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние остается одним из ключевых приоритетов деятельности правительства Ярославской области", - заключил заместитель председателя кабмина, заявление которого приводится на сайте.
https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_55618d8f63b278dec791194eeec898fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ярославская область
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области

Доля нормативных дорог в Ярославской области выросла до 30%

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области, сейчас таких трасс местного значения - свыше 30%, сообщил заместитель председателя правительства - министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.
Пресс-служба правительства Ярославской области объявила, что в этом году в регионе будет отремонтировано свыше 400 километров дорог. Значительный акцент сделан на ремонте местных дорог, уточнила пресс-служба. Муниципальным образованиям на эти цели выделены субсидии из областного бюджета, добавила пресс-служба.
"Согласно официальным данным Росавтодора, по состоянию на 1 января текущего года в Ярославской области - более 12 тысяч километров дорог местного значения. Ежегодно идет уверенный прирост объектов, которые находятся в нормативном состоянии. Сейчас таких - свыше 30%. Мы намерены значительно увеличить этот показатель за счет выделения в этом году около 4,5 миллиардов рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных округах", - приводятся на сайте официального портала Ярославской области слова заместителя председателя правительства - министра дорожного хозяйства и транспорта.
По данным Душко, из 267 километров дорог федерального значения в нормативном состоянии сейчас - 62,7%. На опорной дорожной сети этот показатель составляет 68,8%, отметила пресс-служба.
Министр дорожного хозяйства и транспорта заявил, что серьезная положительная динамика по приведению в нормативное состояние наблюдается и на трассах областного и межмуниципального значения: так, из 3,3 тысячи километров региональных дорог нормативам соответствуют 53,7%. С учетом ежегодного износа за четыре года удалось нарастить этот объем на 13%, указал Душко.
"С 2022 года в Ярославской области отремонтировано более 2 тысяч километров дорог регионального и местного значения. В сотрудничестве с федеральными специалистами активно решаются вопросы повышения безопасности и расширения трассы М8 "Холмогоры"... Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние остается одним из ключевых приоритетов деятельности правительства Ярославской области", - заключил заместитель председателя кабмина, заявление которого приводится на сайте.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты
6 марта, 15:31
 
Ярославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала