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Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа
Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:17:00+03:00
2025-08-06T22:17:00+03:00
2025-08-06T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа об итогах встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что наблюдается прогресс и позитивные силы возобладают. "Комментарии по поводу "высокопродуктивной встречи" Стивена Уиткоффа с президентом Путиным. Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать", - написал Дмитриев в аккаунте в Х. Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп позднее сообщил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.
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россия, сша, москва, владимир путин, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, В мире
Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа
Дмитриев заявил, что в отношениях России и США наблюдается прогресс