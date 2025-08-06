https://ria.ru/20250806/dmitriev-2033815886.html

Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа

Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Дмитриев отреагировал на слова Трампа о встрече Путина и Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:17:00+03:00

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2025-08-06T22:17:00+03:00

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа об итогах встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что наблюдается прогресс и позитивные силы возобладают. "Комментарии по поводу "высокопродуктивной встречи" Стивена Уиткоффа с президентом Путиным. Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать", - написал Дмитриев в аккаунте в Х. Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп позднее сообщил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.

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