https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей - РИА Новости, 06.08.2025
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:52:00+03:00
2025-08-06T09:52:00+03:00
2025-08-06T10:45:00+03:00
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дагнефтепродукт
фсб
происшествия
генеральная прокуратура рф
северный кавказ
магомед-султан магомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99e1942de41ace22bd4b6115e7db90b7.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей", — уточнили в спецслужбе. Схему по хищению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе вскрыла ФСБ вместе с Генпрокуратурой и МВД. По данным ведомства:Магомедова уволили с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
https://realty.ria.ru/20250626/arest-2025597094.html
https://ria.ru/20250629/kvartiry-2026094684.html
республика дагестан
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631546_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_279c7572249251f4845750c752b0290d.jpg
Работа спецназа для обеспечения следственных действий на "Дагнефтепродукте"
Спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на "Дагенефтепродукте", следует из видео ФСБ. Сегодня в ведомстве сообщили, что арестовано имущество экс-секретаря Дагестана Магомедова, причастного к хищению у государства этого нефтеперевалочного комплекса, и других фигурантов дела о мошенничестве на сумму около 3 млрд рублей.
2025-08-06T09:52
true
PT4M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дагнефтепродукт, фсб, происшествия, генеральная прокуратура рф, северный кавказ, магомед-султан магомедов
Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дагнефтепродукт, ФСБ, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Северный Кавказ, Магомед-Султан Магомедов
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестовали имущество на 3 млрд руб