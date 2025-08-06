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По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей - РИА Новости, 06.08.2025
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09:52 06.08.2025 (обновлено: 10:45 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей - РИА Новости, 06.08.2025
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:52:00+03:00
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республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дагнефтепродукт
фсб
происшествия
генеральная прокуратура рф
северный кавказ
магомед-султан магомедов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей", — уточнили в спецслужбе. Схему по хищению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе вскрыла ФСБ вместе с Генпрокуратурой и МВД. По данным ведомства:Магомедова уволили с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
https://realty.ria.ru/20250626/arest-2025597094.html
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республика дагестан
северный кавказ
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Работа спецназа для обеспечения следственных действий на "Дагнефтепродукте"
Спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на "Дагенефтепродукте", следует из видео ФСБ. Сегодня в ведомстве сообщили, что арестовано имущество экс-секретаря Дагестана Магомедова, причастного к хищению у государства этого нефтеперевалочного комплекса, и других фигурантов дела о мошенничестве на сумму около 3 млрд рублей.
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республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дагнефтепродукт, фсб, происшествия, генеральная прокуратура рф, северный кавказ, магомед-султан магомедов
Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дагнефтепродукт, ФСБ, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Северный Кавказ, Магомед-Султан Магомедов
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестовали имущество на 3 млрд руб

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей", — уточнили в спецслужбе.
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Дагестане по делу Магомедова арестовали имущество "Каспетролсервиса"
26 июня, 16:28
Схему по хищению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе вскрыла ФСБ вместе с Генпрокуратурой и МВД. По данным ведомства:
  • Магомедов использовал административный ресурс для незаконного перевода предприятия в республиканскую собственность с последующей его продажей подконтрольным лицам по заниженной цене;
  • ГП подала антикоррупционный иск, который удовлетворил суд;
  • возбуждено дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов; проведены 70 обысков, изъяты ценные предметы и деньги.
Магомедова уволили с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
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Республика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ДагнефтепродуктФСБПроисшествияГенеральная прокуратура РФСеверный КавказМагомед-Султан Магомедов
 
 
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