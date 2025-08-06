https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html

По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей - РИА Новости, 06.08.2025

По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:52:00+03:00

2025-08-06T09:52:00+03:00

2025-08-06T10:45:00+03:00

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дагнефтепродукт

фсб

происшествия

генеральная прокуратура рф

северный кавказ

магомед-султан магомедов

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей", — уточнили в спецслужбе. Схему по хищению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе вскрыла ФСБ вместе с Генпрокуратурой и МВД. По данным ведомства:Магомедова уволили с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

https://realty.ria.ru/20250626/arest-2025597094.html

https://ria.ru/20250629/kvartiry-2026094684.html

республика дагестан

северный кавказ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спецназа для обеспечения следственных действий на "Дагнефтепродукте" Спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на "Дагенефтепродукте", следует из видео ФСБ. Сегодня в ведомстве сообщили, что арестовано имущество экс-секретаря Дагестана Магомедова, причастного к хищению у государства этого нефтеперевалочного комплекса, и других фигурантов дела о мошенничестве на сумму около 3 млрд рублей. 2025-08-06T09:52 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дагнефтепродукт, фсб, происшествия, генеральная прокуратура рф, северный кавказ, магомед-султан магомедов