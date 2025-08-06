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Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам - РИА Новости, 06.08.2025
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Хорошие новости
 
21:10 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/cherepashki-2033810995.html
Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам
Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам - РИА Новости, 06.08.2025
Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам
Выживших черепашат, найденных на помойке в Твери, передали специалистам, которые обеспечат им необходимый уход и лечение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:10:00+03:00
2025-08-06T21:10:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Выживших черепашат, найденных на помойке в Твери, передали специалистам, которые обеспечат им необходимый уход и лечение, сообщается в Telegram-канале руководителя Росприроднадзора. "Росприроднадзор передал специалистам пять детенышей среднеазиатской черепахи, которые были найдены на контейнерной площадке в Твери. Сотрудники Службы самостоятельно привезли их в специализированную организацию, которая входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Там крошечные черепахи получат необходимый уход и лечение", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего было обнаружено около 40 рептилий, но большая часть из них погибла сразу после того, как их нашли. Причины гибели неизвестны, ситуация осложнилась тем, что в регионе нет герпетолога. "Среднеазиатские черепахи нуждаются в особых условиях содержания. Откуда эти экзотические животные взялись на мусорке, пока выяснить не удалось. По словам местных жителей, объявление о продаже черепах было размещено на одном из популярных интернет-ресурсов", - сообщает руководитель ведомства. В сообщении подчеркивается, что среднеазиатские черепахи охраняются в рамках международных соглашений, таких как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Росприроднадзор планирует следить за дальнейшей судьбой выживших черепашат.
https://ria.ru/20250806/festival-2033652306.html
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общество, тверь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Общество, Тверь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам

Росприроднадзор: найденных на помойке в Твери черепашат передали специалистам

© Depositphotos.com / Art_richЧерепаха в руке
Черепаха в руке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Depositphotos.com / Art_rich
Черепаха в руке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Выживших черепашат, найденных на помойке в Твери, передали специалистам, которые обеспечат им необходимый уход и лечение, сообщается в Telegram-канале руководителя Росприроднадзора.
"Росприроднадзор передал специалистам пять детенышей среднеазиатской черепахи, которые были найдены на контейнерной площадке в Твери. Сотрудники Службы самостоятельно привезли их в специализированную организацию, которая входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Там крошечные черепахи получат необходимый уход и лечение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего было обнаружено около 40 рептилий, но большая часть из них погибла сразу после того, как их нашли. Причины гибели неизвестны, ситуация осложнилась тем, что в регионе нет герпетолога.
"Среднеазиатские черепахи нуждаются в особых условиях содержания. Откуда эти экзотические животные взялись на мусорке, пока выяснить не удалось. По словам местных жителей, объявление о продаже черепах было размещено на одном из популярных интернет-ресурсов", - сообщает руководитель ведомства.
В сообщении подчеркивается, что среднеазиатские черепахи охраняются в рамках международных соглашений, таких как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Росприроднадзор планирует следить за дальнейшей судьбой выживших черепашат.
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