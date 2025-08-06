https://ria.ru/20250806/cherepashki-2033810995.html

Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам

Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам - РИА Новости, 06.08.2025

Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам

Выживших черепашат, найденных на помойке в Твери, передали специалистам, которые обеспечат им необходимый уход и лечение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:10:00+03:00

2025-08-06T21:10:00+03:00

2025-08-06T21:10:00+03:00

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общество

тверь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Выживших черепашат, найденных на помойке в Твери, передали специалистам, которые обеспечат им необходимый уход и лечение, сообщается в Telegram-канале руководителя Росприроднадзора. "Росприроднадзор передал специалистам пять детенышей среднеазиатской черепахи, которые были найдены на контейнерной площадке в Твери. Сотрудники Службы самостоятельно привезли их в специализированную организацию, которая входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Там крошечные черепахи получат необходимый уход и лечение", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего было обнаружено около 40 рептилий, но большая часть из них погибла сразу после того, как их нашли. Причины гибели неизвестны, ситуация осложнилась тем, что в регионе нет герпетолога. "Среднеазиатские черепахи нуждаются в особых условиях содержания. Откуда эти экзотические животные взялись на мусорке, пока выяснить не удалось. По словам местных жителей, объявление о продаже черепах было размещено на одном из популярных интернет-ресурсов", - сообщает руководитель ведомства. В сообщении подчеркивается, что среднеазиатские черепахи охраняются в рамках международных соглашений, таких как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Росприроднадзор планирует следить за дальнейшей судьбой выживших черепашат.

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общество, тверь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)