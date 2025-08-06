Выживших черепашек, найденных в Твери, передали специалистам
Росприроднадзор: найденных на помойке в Твери черепашат передали специалистам
© Depositphotos.com / Art_richЧерепаха в руке
© Depositphotos.com / Art_rich
Черепаха в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Выживших черепашат, найденных на помойке в Твери, передали специалистам, которые обеспечат им необходимый уход и лечение, сообщается в Telegram-канале руководителя Росприроднадзора.
"Росприроднадзор передал специалистам пять детенышей среднеазиатской черепахи, которые были найдены на контейнерной площадке в Твери. Сотрудники Службы самостоятельно привезли их в специализированную организацию, которая входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Там крошечные черепахи получат необходимый уход и лечение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было обнаружено около 40 рептилий, но большая часть из них погибла сразу после того, как их нашли. Причины гибели неизвестны, ситуация осложнилась тем, что в регионе нет герпетолога.
"Среднеазиатские черепахи нуждаются в особых условиях содержания. Откуда эти экзотические животные взялись на мусорке, пока выяснить не удалось. По словам местных жителей, объявление о продаже черепах было размещено на одном из популярных интернет-ресурсов", - сообщает руководитель ведомства.
В сообщении подчеркивается, что среднеазиатские черепахи охраняются в рамках международных соглашений, таких как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Росприроднадзор планирует следить за дальнейшей судьбой выживших черепашат.
На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва
23 мая, 12:58