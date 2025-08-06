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В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО

В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО - РИА Новости, 06.08.2025

В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов поручил создать чат-бот для информирования ветеранов специальной военной операции о мерах поддержки в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:48:00+03:00

2025-08-06T17:48:00+03:00

2025-08-06T17:48:00+03:00

новгородская область

вооруженные силы рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов поручил создать чат-бот для информирования ветеранов специальной военной операции о мерах поддержки в регионе. Глава региона уточнил, что такую инициативу ему озвучил на встрече ветеран СВО Андрей Павлов, который в июле был назначен общественным советником губернатора по вопросам ветеранов СВО. "Он как никто знает, что в первую очередь важно и нужно ребятам. Андрей предложил создать специальный чат-бот для участников и ветеранов СВО. С помощью ресурса военнослужащие и члены их семей смогут узнавать об актуальных мерах поддержки. Поручил коллегам подготовить нормативно-правовую базу, а также конкретные шаги по созданию платформы. Уверен, что это принесет огромную пользу нашим героям", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250609/oblduma-2021838111.html

новгородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новгородская область, вооруженные силы рф