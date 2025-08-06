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В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО - РИА Новости, 06.08.2025
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17:48 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/chat-bot-2033779534.html
В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО
В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО - РИА Новости, 06.08.2025
В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов поручил создать чат-бот для информирования ветеранов специальной военной операции о мерах поддержки в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:48:00+03:00
2025-08-06T17:48:00+03:00
новгородская область
вооруженные силы рф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов поручил создать чат-бот для информирования ветеранов специальной военной операции о мерах поддержки в регионе. Глава региона уточнил, что такую инициативу ему озвучил на встрече ветеран СВО Андрей Павлов, который в июле был назначен общественным советником губернатора по вопросам ветеранов СВО. "Он как никто знает, что в первую очередь важно и нужно ребятам. Андрей предложил создать специальный чат-бот для участников и ветеранов СВО. С помощью ресурса военнослужащие и члены их семей смогут узнавать об актуальных мерах поддержки. Поручил коллегам подготовить нормативно-правовую базу, а также конкретные шаги по созданию платформы. Уверен, что это принесет огромную пользу нашим героям", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
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новгородская область, вооруженные силы рф
Новгородская область, Вооруженные силы РФ
В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО

Врио главы Новгородской области Дронов поручил создать чат-бот для ветеранов СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов поручил создать чат-бот для информирования ветеранов специальной военной операции о мерах поддержки в регионе.
Глава региона уточнил, что такую инициативу ему озвучил на встрече ветеран СВО Андрей Павлов, который в июле был назначен общественным советником губернатора по вопросам ветеранов СВО.
"Он как никто знает, что в первую очередь важно и нужно ребятам. Андрей предложил создать специальный чат-бот для участников и ветеранов СВО. С помощью ресурса военнослужащие и члены их семей смогут узнавать об актуальных мерах поддержки. Поручил коллегам подготовить нормативно-правовую базу, а также конкретные шаги по созданию платформы. Уверен, что это принесет огромную пользу нашим героям", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
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