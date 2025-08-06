https://ria.ru/20250806/britaniya-2033596425.html

В Британии не нашли доказательств внутренней травли в фонде принца Гарри

В Британии не нашли доказательств внутренней травли в фонде принца Гарри - РИА Новости, 06.08.2025

В Британии не нашли доказательств внутренней травли в фонде принца Гарри

Комиссия Англии и Уэльса по делам благотворительных организаций заявила, что не нашла доказательств внутренней травли и издевательств в основанном принцем Гарри РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T04:04:00+03:00

2025-08-06T04:04:00+03:00

2025-08-06T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Комиссия Англии и Уэльса по делам благотворительных организаций заявила, что не нашла доказательств внутренней травли и издевательств в основанном принцем Гарри фонде Sentebale. Ранее телеканал Sky News сообщил, что принц Гарри отказался от роли патрона фонда Sentebale в знак солидарности с другими попечителями. Они ушли из организации на фоне разногласий с председателем организации Софи Чандаукой. По информации СМИ, противоречия касались решения сосредоточить сбор средств для организации в Африке. Обе стороны заявили, что обратились в комиссию по делам благотворительных организаций. Регулятор начал расследование 3 апреля. "На основе предоставленных и рассмотренных доказательств комиссия не нашла доказательств широко распространенных или систематических издевательств или травли, включая женоненавистничество, в благотворительной организации, однако признала, что у ряда сторон сложилось устойчивые впечатления о плохом обращении", - говорится в заявлении на сайте комиссии. Как отмечается, основной причиной проблем в управлении благотворительной организацией стало отсутствие четкости в описании должностных обязанностей и в её внутренних правилах. Согласно оценке комиссии, все тогдашние попечители благотворительного фонда упустили возможность разрешить проблемы, которые впоследствии привели к спору - это серьёзно повлияло на репутацию благотворительной организации и грозило подорвать общественное доверие к благотворительным организациям в целом. В публикации подчеркивается, что регулятор подверг критике все стороны конфликта за вынесение спора на публику. После ухода Гарри из Sentebale Чандаука в интервью Sky News обвинила принца в "нападках и травле". По ее словам, Гарри якобы разрешил опубликовать "компрометирующую" новость, не уведомив об этом руководство организации. Источник телеканала, близкий к бывшим попечителям Sentebale, назвал обвинения в адрес Гарри "абсолютно беспочвенными". Сам принц назвал озвученные обвинения "откровенной ложью". Принц Гарри основал фонд Sentebale в 2006 году в честь своей матери принцессы Дианы. Деятельность организации сосредоточена на борьбе со СПИД и ВИЧ в странах Африки.

https://ria.ru/20250601/garri-2020242312.html

https://ria.ru/20250510/garri-2016153679.html

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в мире, африка, англия, уэльс, принц гарри