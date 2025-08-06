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Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста - РИА Новости, 06.08.2025
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08:29 06.08.2025 (обновлено: 16:23 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/bouz-2033610703.html
Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста
Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста - РИА Новости, 06.08.2025
Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о России после разговора с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом он написал в соцсети РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:29:00+03:00
2025-08-06T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
греция
украина
кириакос мицотакис
евросоюз
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о России после разговора с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом он написал в соцсети X."Перестаньте разговаривать со всеми этими неважными вассалами ЕС. Начните разговаривать с русскими о прекращении войны, которую начали ваши руководители, а вы обещали остановить", — говорится в публикации. Глава киевского режима после разговора с премьером Греции заявил, что обсудил удары России и противовоздушную оборону Украины. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
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в мире, россия, владимир зеленский, греция, украина, кириакос мицотакис, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Греция, Украина, Кириакос Мицотакис, Евросоюз
Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста

Боуз раскритиковал заявление Зеленского о РФ после разговора с премьером Греции

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о России после разговора с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом он написал в соцсети X.

"Перестаньте разговаривать со всеми этими неважными вассалами ЕС. Начните разговаривать с русскими о прекращении войны, которую начали ваши руководители, а вы обещали остановить", — говорится в публикации.
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Глава киевского режима после разговора с премьером Греции заявил, что обсудил удары России и противовоздушную оборону Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийГрецияУкраинаКириакос МицотакисЕвросоюз
 
 
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