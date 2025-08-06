https://ria.ru/20250806/bouz-2033610703.html

Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста

Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста - РИА Новости, 06.08.2025

Новое заявление Зеленского о России поразило журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о России после разговора с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом он написал в соцсети РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:29:00+03:00

2025-08-06T08:29:00+03:00

2025-08-06T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кириакос мицотакис

евросоюз

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о России после разговора с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом он написал в соцсети X."Перестаньте разговаривать со всеми этими неважными вассалами ЕС. Начните разговаривать с русскими о прекращении войны, которую начали ваши руководители, а вы обещали остановить", — говорится в публикации. Глава киевского режима после разговора с премьером Греции заявил, что обсудил удары России и противовоздушную оборону Украины. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html

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россия

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в мире, россия, владимир зеленский, греция, украина, кириакос мицотакис, евросоюз