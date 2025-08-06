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Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами - РИА Новости, 06.08.2025
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16:49 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/bilayn-2033755661.html
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами - РИА Новости, 06.08.2025
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами
Специалисты "билайн бизнеса" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) разработали личный... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:49:00+03:00
2025-08-06T16:49:00+03:00
вымпелком
билайн
технологии
мобильная связь
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МОСКВА, 6 авг – РИА новости. Специалисты "билайн бизнеса" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) разработали личный кабинет (ЛК, 18+) для управления малогабаритным оборудованием мобильного покрытия, сообщает пресс-служба оператора.Доступ к нему уже есть у клиентов Билайна, использующих фемтосоты. В личном кабинете они могут увидеть статус и статистику работы оборудования. Также через ЛК можно настраивать отправку уведомлений на электронную почту и мобильный телефон: если произойдет сбой, пользователь сразу получит сообщение.Также сервис отображает используемые фемтосоты на интерактивных картах (в том числе, и на карте помещений). Пользователь может легко определить статус работы конкретной фемтосоты и удаленно перезагрузить ее."Когда у бизнеса есть простой и удобный инструмент для мониторинга и управления оборудованием, открывается больше возможностей для развития. Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные результаты наших клиентов. Создание таких инструментов, как личный кабинет — именно такой случай, поэтому наша команда планирует активно развивать этот продукт и дополнять его новым функционалом", - рассказал директор департамента продуктов передачи данных Сергей Цаун.Ознакомиться с интерфейсом ЛК можно с помощью демо-версии (18+), которая доступна всем желающим на сайте "билайн бизнес".Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyYjnUZe
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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вымпелком, билайн, технологии, мобильная связь
ВымпелКом, Билайн, Технологии, мобильная связь

Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Билайн
Билайн бизнес
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МОСКВА, 6 авг – РИА новости. Специалисты "билайн бизнеса" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) разработали личный кабинет (ЛК, 18+) для управления малогабаритным оборудованием мобильного покрытия, сообщает пресс-служба оператора.
Доступ к нему уже есть у клиентов Билайна, использующих фемтосоты. В личном кабинете они могут увидеть статус и статистику работы оборудования. Также через ЛК можно настраивать отправку уведомлений на электронную почту и мобильный телефон: если произойдет сбой, пользователь сразу получит сообщение.
Также сервис отображает используемые фемтосоты на интерактивных картах (в том числе, и на карте помещений). Пользователь может легко определить статус работы конкретной фемтосоты и удаленно перезагрузить ее.
"Когда у бизнеса есть простой и удобный инструмент для мониторинга и управления оборудованием, открывается больше возможностей для развития. Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные результаты наших клиентов. Создание таких инструментов, как личный кабинет — именно такой случай, поэтому наша команда планирует активно развивать этот продукт и дополнять его новым функционалом", - рассказал директор департамента продуктов передачи данных Сергей Цаун.
Ознакомиться с интерфейсом ЛК можно с помощью демо-версии (18+), которая доступна всем желающим на сайте "билайн бизнес".
Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyYjnUZe
 
ВымпелКомБилайнТехнологиимобильная связь
 
 
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