https://ria.ru/20250806/bespilotniki-2033605081.html

ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник

ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2025

ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:12:00+03:00

2025-08-06T07:12:00+03:00

2025-08-06T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

республика крым

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, по 16 аппаратов уничтожено над Ростовской и Брянской областями, 12 - над Крымом, четыре - над Воронежской областью и три - над Орловской.

https://ria.ru/20250806/opasnost-2033601868.html

россия

брянская область

республика крым

воронежская область

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россия, безопасность, брянская область, республика крым, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)