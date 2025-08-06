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ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник
ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2025
ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:12:00+03:00
2025-08-06T07:12:00+03:00
2025-08-06T07:15:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, по 16 аппаратов уничтожено над Ростовской и Брянской областями, 12 - над Крымом, четыре - над Воронежской областью и три - над Орловской.
https://ria.ru/20250806/opasnost-2033601868.html
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россия, безопасность, брянская область, республика крым, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером и ночью уничтожила 51 украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 51 украинский беспилотник