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В Берлине хотят провести акцию протеста против политики Германии по Украине - РИА Новости, 06.08.2025
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18:30 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/berlin-2033789837.html
В Берлине хотят провести акцию протеста против политики Германии по Украине
В Берлине хотят провести акцию протеста против политики Германии по Украине - РИА Новости, 06.08.2025
В Берлине хотят провести акцию протеста против политики Германии по Украине
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт и немецкие деятели культуры собираются 13 сентября провести масштабную... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:30:00+03:00
2025-08-06T18:30:00+03:00
в мире
германия
украина
берлин (город)
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт и немецкие деятели культуры собираются 13 сентября провести масштабную акцию протеста у Бранденбургских ворот в Берлине против политики Германии в отношении Украины и Ближнего Востока, сообщило издание Tagesspiegel. Девизом акции станет "Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!". Помимо прекращения всех поставок немецкого оружия в зоны боевых действий организаторы призывают правительство Германии "к честному и серьёзному участию в мирных переговорах". Они выступают против возобновления воинской повинности и размещения американских ракет средней дальности в Германии. Вагенкнехт уже принимала участие в мирной демонстрации у Бранденбургских ворот в 2023 году, а затем в еще одной у Колонны Победы в берлинском Тиргартене в октябре 2024 года. Основное внимание уделялось призыву к большим дипломатическим усилиям в связи с конфликтом на Украине и переговорам с Россией, отмечает издание.
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в мире, германия, украина, берлин (город), сара вагенкнехт
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Сара Вагенкнехт
В Берлине хотят провести акцию протеста против политики Германии по Украине

Вагенкнехт в сентябре хочет провести демонстрацию против политики ФРГ по Украине

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт и немецкие деятели культуры собираются 13 сентября провести масштабную акцию протеста у Бранденбургских ворот в Берлине против политики Германии в отношении Украины и Ближнего Востока, сообщило издание Tagesspiegel.
Девизом акции станет "Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!". Помимо прекращения всех поставок немецкого оружия в зоны боевых действий организаторы призывают правительство Германии "к честному и серьёзному участию в мирных переговорах". Они выступают против возобновления воинской повинности и размещения американских ракет средней дальности в Германии.
Вагенкнехт уже принимала участие в мирной демонстрации у Бранденбургских ворот в 2023 году, а затем в еще одной у Колонны Победы в берлинском Тиргартене в октябре 2024 года. Основное внимание уделялось призыву к большим дипломатическим усилиям в связи с конфликтом на Украине и переговорам с Россией, отмечает издание.
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В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Сара Вагенкнехт
 
 
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