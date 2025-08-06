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Минск заинтересован в активизации сотрудничества с АСЕАН - РИА Новости, 06.08.2025
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15:54 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/belorussiya-2033743258.html
Минск заинтересован в активизации сотрудничества с АСЕАН
Минск заинтересован в активизации сотрудничества с АСЕАН - РИА Новости, 06.08.2025
Минск заинтересован в активизации сотрудничества с АСЕАН
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорном активизацию... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:54:00+03:00
2025-08-06T15:54:00+03:00
в мире
белоруссия
ассоциация государств юго-восточной азии
индонезия
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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорном активизацию взаимодействия республики с АСЕАН. "Шестого августа в рамках визита в Индонезию министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел переговоры с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорном. Стороны наметили планы активизации взаимодействия по линии Беларусь – АСЕАН", - говорится в сообщении. Отмечается, что Рыженков подчеркнул, что укрепление связей по линии ЕАЭС - АСЕАН является одним из ключевых направлений деятельности для белорусской стороны в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. "Белорусская сторона подтвердила заинтересованность в присоединении к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, а также в продолжении конструктивного диалога с государствами-членами и партнерами АСЕАН", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия, ассоциация государств юго-восточной азии, индонезия
В мире, Белоруссия, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Индонезия
Минск заинтересован в активизации сотрудничества с АСЕАН

Рыженков: Белоруссия готова взаимодействовать с АСЕАН

© Фото : МИД республики БелоруссияФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : МИД республики Белоруссия
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорном активизацию взаимодействия республики с АСЕАН.
"Шестого августа в рамках визита в Индонезию министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел переговоры с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорном. Стороны наметили планы активизации взаимодействия по линии Беларусь – АСЕАН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Рыженков подчеркнул, что укрепление связей по линии ЕАЭС - АСЕАН является одним из ключевых направлений деятельности для белорусской стороны в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. "Белорусская сторона подтвердила заинтересованность в присоединении к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, а также в продолжении конструктивного диалога с государствами-членами и партнерами АСЕАН", - говорится в сообщении.
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