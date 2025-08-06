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В Белоруссии начались учения войск ВВС и ПВО

В Белоруссии начались учения войск ВВС и ПВО - РИА Новости, 06.08.2025

В Белоруссии начались учения войск ВВС и ПВО

Учение с родами войск ВВС и войск ПВО проводится в Белоруссии с 6 по 30 августа, будут отработаны вопросы боевого применения новых образцов вооружения и борьбы... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:15:00+03:00

2025-08-06T09:15:00+03:00

2025-08-06T09:35:00+03:00

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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Учение с родами войск ВВС и войск ПВО проводится в Белоруссии с 6 по 30 августа, будут отработаны вопросы боевого применения новых образцов вооружения и борьбы с БПЛА, сценарий учений предусматривает передислокацию боевых расчетов на российский полигон Ашулук и стрельбы, сообщило министерство обороны республики."С 6 по 30 августа 2025 года под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковника Михаила Матросова проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО", - говорится в Telegram-канале военного ведомства.Учение пройдет в два этапа."На первом — соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов в ходе отражения удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений. На втором — после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на полигон Российской Федерации Ашулук пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой", - сообщило министерство.Как уточняет ведомство, в ходе учения будут апробированы новые приемы и способы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях. Также будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами."Проводимые мероприятия позволят повысить уровень подготовки командиров и штабов в управлении соединениями и воинскими частями в ходе ведения боевых действий по отражению ударов воздушного противника и оценить способность и готовность органов военного управления и привлекаемых войск к выполнению задач по предназначению", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии, безопасность