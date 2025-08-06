Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения
Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения "Запад-2025"
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Прибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
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МИНСК, 6 авг — РИА Новости. Первый эшелон с военнослужащими и техникой ВС России прибыл на совместное стратегическое учение "Запад-2025", которое пройдет в сентябре, сообщило белорусское Министерство обороны.
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"Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов", — рассказал замком войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко.
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Прибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Такие учения проходят регулярно с периодичностью в два года, попеременно в России и Белоруссии. Один из прибывших сообщил, что военнослужащие его соединения неоднократно участвовали в международных учениях совместно с белорусами. Их особенностью он назвал маневренность развертывания войск. Сейчас белорусские и российские военные находятся на завершающем этапе подготовки.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил о решении снизить параметры учений "Запад-2025": основные маневры перенесли вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.