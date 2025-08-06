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Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения - РИА Новости, 06.08.2025
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10:38 06.08.2025 (обновлено: 11:50 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/belorussija-2033636889.html
Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения
Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения - РИА Новости, 06.08.2025
Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения
Первый эшелон с военнослужащими и техникой ВС России прибыл на совместное стратегическое учение "Запад-2025", которое пройдет в сентябре, сообщило белорусское... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:38:00+03:00
2025-08-06T11:50:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
виктор хренин
в мире
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МИНСК, 6 авг — РИА Новости. Первый эшелон с военнослужащими и техникой ВС России прибыл на совместное стратегическое учение "Запад-2025", которое пройдет в сентябре, сообщило белорусское Министерство обороны. &quot;Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов&quot;, — рассказал замком войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко.Такие учения проходят регулярно с периодичностью в два года, попеременно в России и Белоруссии. Один из прибывших сообщил, что военнослужащие его соединения неоднократно участвовали в международных учениях совместно с белорусами. Их особенностью он назвал маневренность развертывания войск. Сейчас белорусские и российские военные находятся на завершающем этапе подготовки. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил о решении снизить параметры учений "Запад-2025": основные маневры перенесли вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
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безопасность, белоруссия, россия, виктор хренин, в мире, министерство обороны белоруссии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, В мире, Министерство обороны Белоруссии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения

Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения "Запад-2025"

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Прибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Прибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
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МИНСК, 6 авг — РИА Новости. Первый эшелон с военнослужащими и техникой ВС России прибыл на совместное стратегическое учение "Запад-2025", которое пройдет в сентябре, сообщило белорусское Министерство обороны.
«

"Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов", — рассказал замком войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко.

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
В Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для участия в совместном стратегическом учении Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Прибытие первого эшелона с военными ВС России в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Такие учения проходят регулярно с периодичностью в два года, попеременно в России и Белоруссии. Один из прибывших сообщил, что военнослужащие его соединения неоднократно участвовали в международных учениях совместно с белорусами. Их особенностью он назвал маневренность развертывания войск. Сейчас белорусские и российские военные находятся на завершающем этапе подготовки.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил о решении снизить параметры учений "Запад-2025": основные маневры перенесли вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
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БезопасностьБелоруссияРоссияВиктор ХренинВ миреМинистерство обороны БелоруссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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