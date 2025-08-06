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В Симферополе загорелся рейсовый автобус

В Симферополе загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 06.08.2025

В Симферополе загорелся рейсовый автобус

Рейсовый пассажирский автобус загорелся в Симферополе, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:40:00+03:00

2025-08-06T12:40:00+03:00

2025-08-06T12:40:00+03:00

происшествия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Рейсовый пассажирский автобус загорелся в Симферополе, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. "(Прокуратура - ред.) организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в городе Симферополе", - говорится в сообщении. В частности, загорелась городская маршрутка №62 "Загородный-Пневматика". Прокуратура проведет проверку на предмет организации безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров. При этом, в комментарии РИА Новости в пресс-службе прокуратуры уточнили, что, предварительно, пострадавших в результате возгорания маршрутки нет. "По предварительным данным, в маршрутке находилось 5 человек, все вышли и не пострадали", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250425/avtobus-2013416212.html

симферополь

республика крым

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происшествия, симферополь, республика крым