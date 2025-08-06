https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033776933.html

Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика

Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика - РИА Новости, 06.08.2025

Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика

Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:37:00+03:00

2025-08-06T17:37:00+03:00

2025-08-06T17:38:00+03:00

сочи

минеральные воды

геленджик

аэрофлот

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает перевозчик. "Гастрономическая новинка на борту воплощает атмосферу черноморского побережья и южного гостеприимства", - отметили в Аэрофлоте. Новый южный сет — часть гастрономического проекта, призванного продемонстрировать вкусовое многообразие России на ряде внутренних направлений Аэрофлота. Ранее авиакомпания ввела национальные сеты в бизнес-классе на рейсах из городов Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20250801/aeroflot-2032779286.html

сочи

минеральные воды

геленджик

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, минеральные воды, геленджик, аэрофлот