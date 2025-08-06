https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033776933.html
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика - РИА Новости, 06.08.2025
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:37:00+03:00
2025-08-06T17:37:00+03:00
2025-08-06T17:38:00+03:00
сочи
минеральные воды
геленджик
аэрофлот
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает перевозчик. "Гастрономическая новинка на борту воплощает атмосферу черноморского побережья и южного гостеприимства", - отметили в Аэрофлоте. Новый южный сет — часть гастрономического проекта, призванного продемонстрировать вкусовое многообразие России на ряде внутренних направлений Аэрофлота. Ранее авиакомпания ввела национальные сеты в бизнес-классе на рейсах из городов Сибири и Дальнего Востока.
https://ria.ru/20250801/aeroflot-2032779286.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, минеральные воды, геленджик, аэрофлот
Сочи, Минеральные Воды, Геленджик, Аэрофлот
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
Аэрофлот ввел сеты из блюд южной кухни на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика