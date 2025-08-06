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Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика - РИА Новости, 06.08.2025
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17:37 06.08.2025 (обновлено: 17:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033776933.html
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика - РИА Новости, 06.08.2025
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:37:00+03:00
2025-08-06T17:38:00+03:00
сочи
минеральные воды
геленджик
аэрофлот
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает перевозчик. "Гастрономическая новинка на борту воплощает атмосферу черноморского побережья и южного гостеприимства", - отметили в Аэрофлоте. Новый южный сет — часть гастрономического проекта, призванного продемонстрировать вкусовое многообразие России на ряде внутренних направлений Аэрофлота. Ранее авиакомпания ввела национальные сеты в бизнес-классе на рейсах из городов Сибири и Дальнего Востока.
https://ria.ru/20250801/aeroflot-2032779286.html
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сочи, минеральные воды, геленджик, аэрофлот
Сочи, Минеральные Воды, Геленджик, Аэрофлот
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика

Аэрофлот ввел сеты из блюд южной кухни на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтюардесса в бизнес-классе самолета "Аэрофлота"
Стюардесса в бизнес-классе самолета Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стюардесса в бизнес-классе самолета "Аэрофлота". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Аэрофлот ввел гастрономические сеты из блюд южной кухни в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика, сообщает перевозчик.
"Гастрономическая новинка на борту воплощает атмосферу черноморского побережья и южного гостеприимства", - отметили в Аэрофлоте.
Новый южный сет — часть гастрономического проекта, призванного продемонстрировать вкусовое многообразие России на ряде внутренних направлений Аэрофлота. Ранее авиакомпания ввела национальные сеты в бизнес-классе на рейсах из городов Сибири и Дальнего Востока.
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СочиМинеральные ВодыГеленджикАэрофлот
 
 
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