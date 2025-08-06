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"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг

"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг - РИА Новости, 06.08.2025

"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во вьетнамский курортный Нячанг с 29 сентября, продажа билетов уже открыта, следует из... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:18:00+03:00

2025-08-06T14:18:00+03:00

2025-08-06T14:18:00+03:00

аэрофлот

нячанг

вьетнам

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во вьетнамский курортный Нячанг с 29 сентября, продажа билетов уже открыта, следует из сообщения компании. "Аэрофлот запускает прямые рейсы в Нячанг из Екатеринбурга. С 29 сентября запускаем программу собственных прямых рейсов в Нячанг из Екатеринбурга. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Отмечается, полеты из Екатеринбурга на популярный курорт Вьетнама будут осуществляться на самолетах Airbus A330 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Авиакомпания добавила, что сейчас "Аэрофлот" летает в Нячанг из Москвы, а ранее также он анонсировал запуск с 5 сентября рейсов на вьетнамский курорт из Иркутска, с 30 сентября - из Новосибирска и с 1 октября из Владивостока.

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аэрофлот, нячанг, вьетнам