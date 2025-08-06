https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033712426.html
"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг
"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг - РИА Новости, 06.08.2025
"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во вьетнамский курортный Нячанг с 29 сентября, продажа билетов уже открыта, следует из... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:18:00+03:00
2025-08-06T14:18:00+03:00
2025-08-06T14:18:00+03:00
аэрофлот
нячанг
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во вьетнамский курортный Нячанг с 29 сентября, продажа билетов уже открыта, следует из сообщения компании. "Аэрофлот запускает прямые рейсы в Нячанг из Екатеринбурга. С 29 сентября запускаем программу собственных прямых рейсов в Нячанг из Екатеринбурга. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Отмечается, полеты из Екатеринбурга на популярный курорт Вьетнама будут осуществляться на самолетах Airbus A330 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Авиакомпания добавила, что сейчас "Аэрофлот" летает в Нячанг из Москвы, а ранее также он анонсировал запуск с 5 сентября рейсов на вьетнамский курорт из Иркутска, с 30 сентября - из Новосибирска и с 1 октября из Владивостока.
нячанг
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, нячанг, вьетнам
Аэрофлот, Нячанг, Вьетнам
"Аэрофлот" начнет осенью выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг
"Аэрофлот" с 29 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во вьетнамский курортный Нячанг с 29 сентября, продажа билетов уже открыта, следует из сообщения компании.
"Аэрофлот запускает прямые рейсы в Нячанг из Екатеринбурга. С 29 сентября запускаем программу собственных прямых рейсов в Нячанг из Екатеринбурга. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.
Отмечается, полеты из Екатеринбурга на популярный курорт Вьетнама будут осуществляться на самолетах Airbus A330 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.
Авиакомпания добавила, что сейчас "Аэрофлот" летает в Нячанг из Москвы, а ранее также он анонсировал запуск с 5 сентября рейсов на вьетнамский курорт из Иркутска, с 30 сентября - из Новосибирска и с 1 октября из Владивостока.