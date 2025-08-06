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Муфтий заявил о недопустимости объявлений с пометкой "только для мусульман" - РИА Новости, 06.08.2025
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17:57 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/abbyasov-2033781450.html
Муфтий заявил о недопустимости объявлений с пометкой "только для мусульман"
Муфтий заявил о недопустимости объявлений с пометкой "только для мусульман" - РИА Новости, 06.08.2025
Муфтий заявил о недопустимости объявлений с пометкой "только для мусульман"
Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов, комментируя... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:57:00+03:00
2025-08-06T17:57:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
рушан аббясов
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов, комментируя решение Московского суда о запрете размещать объявления об аренде квартир или домов с указанием, что съемщиками могут быть только мусульмане, сообщил РИА Новости, что такие объявления противоречат законам РФ, а также основам традиционных духовных ценностей, что в нашей стране недопустимо. Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщал, что Московский суд запретил размещать объявления об аренде квартир или домов с указанием, что съемщиками могут быть только мусульмане. Суд отметил, что указание "только для мусульман" представляет собой дискриминацию и потребовал заблокировать объявления. "Любые формы дискриминации — будь то по национальному, религиозному или иному признаку — противоречат не только российскому законодательству, но и основам нравственности, гуманизма и традиционных духовных ценностей. Недопустимо такое", - сказал муфтий Аббясов. По словам религиозного деятеля, разделение людей по принципу "свои" и "чужие" в бытовых, трудовых или социальных вопросах — путь к разрушению общественной гармонии. "Призываю всех проявлять мудрость, уважение и ответственность при формулировании публичных заявлений, особенно в таких чувствительных сферах, как жильё и труд", - сказал муфтий Аббясов. Адвокат Мурат Султанов пояснил РИА Новости, что авторы подобных объявлений не должны указывать свои требования, только исходя из национальных или религиозных предпочтений. "Принятие решения по сдаче квартиры или комнаты необходимо обсуждать индивидуально, но публично указывать, что жилье предоставляется только представителям одного верования, крайне некорректно, и это, естественно, вызывает определенные вопросы", - сказал Султанов.
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россия
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общество, россия, московская область (подмосковье), рушан аббясов
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Рушан Аббясов
Муфтий заявил о недопустимости объявлений с пометкой "только для мусульман"

Аббясов: объявления с указанием национальности противоречат основам гуманизма

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРушан Аббясов
Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Рушан Аббясов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов, комментируя решение Московского суда о запрете размещать объявления об аренде квартир или домов с указанием, что съемщиками могут быть только мусульмане, сообщил РИА Новости, что такие объявления противоречат законам РФ, а также основам традиционных духовных ценностей, что в нашей стране недопустимо.
Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщал, что Московский суд запретил размещать объявления об аренде квартир или домов с указанием, что съемщиками могут быть только мусульмане. Суд отметил, что указание "только для мусульман" представляет собой дискриминацию и потребовал заблокировать объявления.
Муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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"Любые формы дискриминации — будь то по национальному, религиозному или иному признаку — противоречат не только российскому законодательству, но и основам нравственности, гуманизма и традиционных духовных ценностей. Недопустимо такое", - сказал муфтий Аббясов.
По словам религиозного деятеля, разделение людей по принципу "свои" и "чужие" в бытовых, трудовых или социальных вопросах — путь к разрушению общественной гармонии.
"Призываю всех проявлять мудрость, уважение и ответственность при формулировании публичных заявлений, особенно в таких чувствительных сферах, как жильё и труд", - сказал муфтий Аббясов.
Адвокат Мурат Султанов пояснил РИА Новости, что авторы подобных объявлений не должны указывать свои требования, только исходя из национальных или религиозных предпочтений.
"Принятие решения по сдаче квартиры или комнаты необходимо обсуждать индивидуально, но публично указывать, что жилье предоставляется только представителям одного верования, крайне некорректно, и это, естественно, вызывает определенные вопросы", - сказал Султанов.
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