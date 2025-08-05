https://ria.ru/20250805/zemletryasenie-2033388048.html

Вблизи побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Вблизи побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 05.08.2025

Вблизи побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:26:00+03:00

2025-08-05T07:26:00+03:00

2025-08-05T07:49:00+03:00

происшествия

охотское море

итуруп

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 5 августа в 14.25 (6.25 мск). Эпицентр находился в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 193 километра", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250805/zemletryasenie-2033381582.html

охотское море

итуруп

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происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова