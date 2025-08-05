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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 05.08.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T05:03:00+03:00

2025-08-05T09:19:00+03:00

происшествия

камчатка

северо-курильск

российская академия наук

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале."Расстояние от ПК: 154. Глубина (км): 20.4. Магнитуда: 5,4", — говорится в посте.Через десять минут произошла еще одна серия толчков магнитудой 5,0.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.

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камчатка

северо-курильск

сахалинская область

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происшествия, камчатка, северо-курильск, российская академия наук, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области